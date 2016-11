Ortenau Appenweier bleibt zuverlässiger Punktebringer

VfK-Coach Patrick Schwendemann, selbst verletzungsbedingt nicht einsatzfähig, und sein Trainerteam hatten tief in die Trickkiste gegriffen und den Gastgebern bereits beim Wiegen den Schneid abgekauft. Zum einen rückte Alexandru Petcu eine Klasse auf und besiegte im 61 kg Limit KSV-Ringer Sören Götz mit 13:2 Punkten. Auch die zweite VfK-Finte schlug voll ein. Oldie Paul Vollmer wagte mit senem 75,4 kg, wofür er vor dem Wiegen noch ordentlich trinken musste, einen Ausflug in die 98 kg Klasse. Selbst rund 15 kg Untergewicht steckte der Routinier weg wie nichts und besiegte Johannes Kiefer mit 13:5 Punkten. Die Kehrseite der Medaille war, dass Mühlenbach bis 57 kg keinen Ringer aufbot und die Gastgeber durch Mohammed Tamer zu vier Zählern kamen. Schwendemann-Ersatz Andreas Ringwald machte seine Sache gegen Julian Lifke sehr gut und buchte mit einem 10:0 Punktsieg weitere drei Zähler auf die Habenseite des Mühlenbacher Kontos. Wieder genesen und zurück im Team legte Simon Volk seinen KSV-Kontrahenten Jan Wacker nach der ersten nennenswerten Griffaktion auf die Schultern. Mario Eble hatte sich auf KSV-Ringer Alexis Schultz gut eingestellt und siegte nach voller Distanz mit 3:0 Punkten. Erst im siebten Einzelduell waren die Offenburger Vorstadt-Ringer bei der Siegerverkündung durch den Kampfrichter wieder an der Reihe. Aber Christoph Walter auf Mühlenbacher Seite schaffte es, beim 2:13 nur drei Mannschaftszähler abzugeben. Eine Partie auf Augenhöhe lieferten sich Edgar Rauch (KSV) und Alexander Müller. Nachdem zunächst keine Punkte fielen und beide Athleten aus der Bodenlage den Vorteil nicht nutzten, gelang Müller mit der ersten technischen Wertung die 3:2 Führung. Rauch gab sich nicht geschlagen und konterte kurz vor Kampfende zum 4:3 Punktsieg. Nach längerer Pause stand beim VfK wieder mal Michael Wettlin im Aufgebot. Er rechtfertigte seine Nominierung mit einem sicheren 7:1 Punktsieg über Thomas Gebhardt. Das i-Tüpfelchen auf einen unglaublichen Auswärtssieg setzte VfK-Inventar Bernd Burger, der sich gegen Christian Kirn mit 6:3 Punkten durchsetzte. Die Ergebnisse KSV Appenweier – VfK Mühlenbach 8:19 57 kg GR: Mohammed Tamer – unbesetzt 4:0 kampflos; 130 kg F: Julian Lifke – Andreas Ringwald 0:3 PN 0:10; 61 kg F: Sören Götz – Alexandru Petcu 0:3 PN 2:13; 98 kg GR: Johannes Kiefer – Paul Vollmer 0:3 PN 5:13; 66 kg GR: Jan Wacker – Simon Volk 0:4 SN 0:4; 86 kg F: Alexis Schultz – Mario Eble 0:2 PN 0:3; 66 kg F: Franco Kovacs – Christoph Walter 3:0 PS 12:2; 86 kg GR: Edgar Rauch – Alexander Müller 1:0 PS 4:3; 75 kg GR: Thomas Gebhardt – Michael Wettlin 0:2 PN 1:7; 75 kg F: Christian Kirn – Bernd Burger 0:2 PN 3:6.