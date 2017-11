Ortenau Anzaldis Traumtor zur Führung reicht nicht zum Sieg

Die Gastgeber begannen aktiver, Alexander Stricker gab einen ersten Warnschuss ab (5.). Mit mehr Ballbesitz und den klareren Pässen in die freien Räume näherte sich der FCR dem Gästetor an, doch die Defensive der Ortenauer war auf der Hut. Nach etwa 20 Minuten wurde auch Offenburg mutiger, zielstrebiger blieb indes Radolfzell. Am OFV-Strafraum wurde Moritz Hlavacek freigespielt, doch der Überraschungseffekt war zu groß, so dass die Schusschance verpuffte (25.). Nach einer Ecke kam FC-Kapitän Markus Hepfer frei zum Kopfball, doch OFV-Torhüter Sinan Süme drehte die Kugel um den Pfosten (27.).

Die Gastgeber waren nun wieder tonangebend: Stricker ließ eine Riesenchance ungenutzt, als er selbstlos nochmals querlegte, statt selbst zu schießen (35.). Offenburg wehrte sich, Marco Petereit scheiterte an Radolfzells Schlussmann Andrea Hoxha (39.). Auf der anderen Seite hätte aber auch Tobias Krüger die Führung erzielen können. Frei zum Schuss kommend, setzte der FCR-Akteur den Ball nur knapp am Pfosten vorbei (45./+2.).

Die zweite Hälfte begann mit Offenburger Theaterdonner: Stefano Anzaldi fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz und pfefferte den Ball unhaltbar zum 0:1 (51.) in den Torgiebel. Radolfzell versuchte es weiter offensiv ausgerichtet, die Gäste formierten sich kompakter. Dennoch gelang der Ausgleich: Einen lang geschlagenen Freistoß nahm Niklas Aichem volley zum 1:1 (60.). Und nur acht Minuten später die Wende: Hlavacek vollendete per Abstauber, nachdem Süme einen Krüger-Freistoß nicht festhalten konnte, zum 2:1 (68.).