Ortenau Annika Wendle startet bei der Junioren-EM

An den ersten beiden Tagen treten die Freistilspezialisten auf die Matten, anschließend folgen die Ringerdamen. Die griechisch-römisch-Ringer drücken dann am kommenden Samstag und Sonntag ihren Stempel auf. Für Südbaden konnten sich zwar keine Männer, dafür aber zwei starke Frauen qualifizieren. Elena Brugger (TuS Adelhausen) wurde im vergangenen Jahr Europameisterin in der Gewichtsklasse bis 51 Kilo. In diesem Jahr geht sie in der Gewichtsklasse bis 55 kg auf die Matte.

Ebenfalls nominiert wurde Annika Wendle (ASV Altenheim). Sie ringt in der Gewichtsklasse bis 51 kg. Der Deutsche Ringerverband (DRV) hat sich für die Woche in Dortmund etwas Besonders einfallen lassen und ein Trainings-Camp für Vereine organisiert. Unter anderem wird auch die Ringergemeinschaft Lahr mit ihren Schülern nach Dortmund reisen. Trainieren mit Profis und parallel dazu Wettkämpfe bei der EM bestaunen zu dürfen, das ist ein besonders Ereignis, wobei sich die guten Nachrichten bei der RG Lahr derzeit sowieso überschlagen: Marc Fischer, deutscher Meister und Zweiter bei den Kroatien Open, wurde dieser Tage vom Bundestrainer aufgrund seiner hervorragenden Leistungen für die Europameisterschaft der Kadetten nominiert, die Ende Juli in Sarajewo stattfinden.