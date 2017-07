Ortenau Anna-Marlena Zehnle dominiert

Den sportlichen Stempel drückte dem Turnier aber auch Anna-Marlena Zehnle auf. Die für den RV Lahr startende Amazone gewann sowohl am ersten als auch am zweiten Tag die Springprüfungen der Klasse L. Zunächst setzte sich Zehnle auf Wembly im Stechen gegen Philipp Herrmann von der TSG Sucherhof und Pia Ruf vom RC 99 Freiburg durch. In der Schlussprüfung des Finaltags verwies sie, ebenfalls mit Wembly, in der Siegerrunde Vivian Kibbins vom RC 77 Kippenheim sowie den für den FFFR Trossingen startenden Frank Müller auf die Plätze. Darüber hinaus ließ die Lahrerin ihre Konkurrenz mit Casper in einer Springpferdeprüfung der Klasse A hinter sich. Die A**-Dressurprüfung gewann Laurenne Hölzel (Ichenheim/Enya La Rose).