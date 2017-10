Ortenau Andreas Grasmik köpft Langenwinkel zum Sieg

FV Ebersweier – SV Oberwolfach 4:3 (3:1). Es bleibt dabei. Der SVO konnte wieder mal nicht nachlegen und verbleibt damit im zweistelligen Tabellenbereich. Ebersweier profitierte von einem Auftakt nach Maß: nach weniger als einer Viertelstunde stand es 3:0, dem die Gäste nur den Anschlusstreffer entgegensetzen konnten. Doch mit Wiederbeginn stellte Hauser mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand schon wieder her. Dautner hätte erhöhen müssen, traf das leere Tor nicht. Die Gäste machten es besser, kamen aber nicht mehr ganz heran. – Tore: 1:0 Martin (1.), 2:0 Lamm (6.), 3:0 Hauser (14.), 3:1 Burger (23.), 4:1 Hauser (47.), 4:2 Wolf (57.), 4:3 Dieterle (78.). SV Fautenbach – SC Offenburg 0:2 (0:2). Assad Traikia erhöhte mit der Führung sein Trefferkonto auf sechs Tore und Narek Sermanoukian sorgte für den verdienten 2:0-Pausenstand. Fautenbach kam nach Wiederanspiel besser in die Gänge und hätte mit etwas Glück durch Jonans Vath und Stefan Hoppe durchaus noch einen Punkt retten können. Die zweimal wurde kläglich vergeben. – Tore: 0:1 Traikia (25.), 0:2 Sermanoukian (37.). SV Rust – FV Unterharmersbach 1:0 (0:0). Solche Spiele können auch verloren gehen. Der SV Rust kam im neunten Spiel zum mehr als wichtigen zweiten Dreier und darf etwas optimistischer den kommenden schweren Aufgaben entgegen sehen. Das gastgebende Team hatte eine nach ausgeglichener Anfangsphase, Hülle guter Möglichkeiten, vergab aber zunächst alle, dazu teilsweise ziemlich kläglich. Deshalb ging es auch torlos in die Pause. Nach einer Stunde fällt dann aber doch durch einen sehenswerten Direktschuss durch Schmider die längst fällige Entscheidung. – Tor: 1:0 D. Schmider (59.). FV Langenwinkel – SC Lahr U23 2:1 (1:1). Es war ein hartes Stück Arbeit für die Truppe von Davor Sikanja, der berufsbedingt aber nicht vor Ort sein konnte, sich aber in der Ferne über einen knappen Arbeitssieg seines Teams freuen durfte. Lahr ließ alles was Rang und Namen hatte auflaufen und war der erwartet starke und unbequeme Gegner. Nach zehn Minuten die Gästeführung. Sehr wichtig dann der Ausgleichstreffer noch vor dem Halbzeitpfiff durch Yasin Ilhan. Durchgang zwei war weiter ausgeglichen. Und Grasmik gelang dann doch noch die Entscheidung. Tore: 0:1 Kehloufi (10.), 1:1 Ilhan (40.), 2:1 Grasmik (75.). FSV Seelbach – FV Ettenheim 2:1 (1:1). Von den Torchancen her, muss das 2:1 für den FSV als verdient verbucht werden. Die Schuttertäler sind aufgrund der letzten Niederlage etwas in Rückstand geraten, standen also vor eigenem Anhang doch etwas unter Zugzwang. Jedoch hielt die Mannschaft diesem Druck Stand. Dabei fing es gar nicht gut an: Schrempp sorgte zunächst für die Gästeführung, doch Spielertrainer Domenico Bologna bügelte das noch vor der Pause aus. Dann wurde der FSV auf eine lange Probe gestellt, ehe Weber doch noch zuschlug. – Tore: 0:1 Schrempp (25.), 1:1 D. Bologna (45.), 2:1 P. Weber (89./FE). Gelbrot für Schwanz (90.) Ettenheim. FV Urloffen – SF Ichenheim 1:3 (1:2). Der Anfangsschwung des Aufsteigers scheint Zug um Zug zu Ende zu gehen. Gestern setzte es, und das noch vor eigenem Anhang die zweite Niederlage in Folge und zwar gegen die SF aus Ichenheim, dessen bisherige Ergebnisse auch nicht gerade berauschend waren. Doch der FVU agierte zu schläfrig, fand einfach nicht die Gänge, die den Aufsteiger zu Beginn so stark gemacht hatten. Für Ichenheim sind die drei Punkte viel wert, denn eine weitere Niederlage hätten dunkle Wolken aufziehen lassen. – Tore: 0:1 und 0:2 Chr. Künle (25. + 38.), 1:2 Stöckel (41.), 1:3 Feger (72./FE). FV Rammersweier – SV Haslach 4:0 (1:0). Der FV Rammersweier bleibt weiter in der Verfolgergruppe, die Jagd auf den Spitzenreiter Sulz macht. Am Ende steht ein recht klarer Heimsieg, doch so klar war die Sache dann doch nicht. Der Gegner konnte lange Zeit von einem Punktgewinn träumen. Erst als die Heimelf durch Hug die Führung auf 2:0 ausbauen konnten, ließ der Gast aus Haslach etwas nach. Und diese Vorgabe nutzte Rammersweier dann in der Schlussphase noch zweimal eiskalt aus. Deshalb das klare Resultat. Tore: 1:0 Näger (19.), 2:0 Hug (73.), 3:0 Näger (77.), 4:0 Hug (81.). SV Niederschopfheim – FV Sulz 3:0 (1:0). Der bislang leidgeprüfte SV aus Niederschopfheim kehrte vor eigenem Publikum nach dem Pokalsieg nun auch in der Pflichtrunde wieder in die Spur zurück, setzte mit einem nicht erwarteten 3:0-Erfolg ein Ausrufezeichen. Lögler bescherte der Heimelf eine knappe Pausenführung. Die Gäste gaben sich zwar keinesfalls geschlagen, doch fehlte am gestrigen Tag doch etwas der Schwung der bisherigen Auftritte. Der früh eingewechselte Maurice Götz versetzte dem Gast dann den K.o. – Tore: 1:0 Lögler (27.), 2:0 und 3:0 M. Götz (71. + 81.).