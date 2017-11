Ortenau Anastassia Cybin beim Deutschland-Pokal stark

Chiara Moiszi (FT Freiburg) und Finja Jockers (TV Kork) eröffneten mit der Auswahl Badens in der Altersklasse 10 den Wettkampftag. Am Startgerät Barren wurden jedoch die Handstände nicht anerkannt, was wichtige Punkte kostete. An den anderen drei Geräten konnten beide Turnerinnen ihre Trainingsleistung abrufen. Vor allem am Balken überzeugten sie die Kampfrichter mit sturzfreien Übungen. Am Ende belegte das Team des Badischen Turnerbundes einen guten vierten Platz. In der Einzelwertung landete Chiara auf Platz 11 und Finja auf Platz 14. Im zweiten Durchgang turnte Anna-Lena König (TV Bodersweier) als Einzelstarterin in der AK 11. Sie präsentierte den Kampfrichtern an allen vier Geräten fehlerfreie Übungen. Am Boden zeigte sie erstmals die 1 1/2 Schraube zum Salto vorwärts sowie einen Bückstecher am Stufenbarren.

Nach vier Geräten konnte sich Anna-Lena mit 70,625 Punkten über den Sieg freuen. Im letzten Durchgang am Samstag startete Anastassia Cybin (TV Lahr) ebenfalls für die badische Mannschaft in der Altersklasse 12. Auch sie konnte ihre Trainingsleistung abrufen und turnte an allen vier Geräten saubere Übungen. Anastassia zeigte an Barren und Boden neue Elemente, welche ihr auch sehr gut gelangen.

In der Endabrechnung musste sich das badische Team nur den starken Sachsen geschlagen geben und belegte Rang 2. In der Einzelwertung erturnte sich Anastassia mit 45,20 Punkten den 3. Platz und setzte damit ein Ausrufezeichen. Alle vier Turnerinnen wurden von der Bundesnachwuchstrainerin Claudia Rödinger-Schunk zum Bundeskadertest nach Halle eingeladen.