Ortenau "An der Grenze des Belastbaren"

SG Nonnenweier – FC Kirnbach (Sonntag, 15 Uhr). Ein Spitzenspiel bekommen die Zuschauer in Nonnenweier zu sehen, wenn der Tabellenzweite den Vierten empfängt. Die SG zählt in dieser Saison sicherlich zu den Spitzenmannschaften, die ein gehöriges Wort im Kampf um den Aufstieg mitsprechen können. Zu Hause sind drei Punkte das erklärte Ziel um weiter ganz oben in der Tabelle dranzubleiben. Doch die Gäste werden mit allen Mitteln die gute Ausgangslage verteidigen. SC Kuhbach – SV Oberwolfach 2 (Sonntag 15 Uhr). Ein Duell im Kampf um den Klassenerhalt bekommen die Zuschauer in Kuhbach zu sehen, wenn die Oberwolfacher Reserve zu Gast ist. Kuhbach benötigt im Kampf gegen den Abstieg dringend Punkte und will vor den eigenen Fans einen Erfolg feiern. Allerdings ließen die Gäste mit dem 3:1 über Münchweier aufhorchen und haben Selbstvertrauen getankt. SC Orschweier – SV Steinach (Samstag, 16 Uhr). Der SCO spielte in Kirnbach 4:4-Remis und will nun einen weiteren Heimsieg feiern: "Zuletzt zeigten wir eine tolle Teamleistung in Kirnbach und hätten am Ende den Sieg verdient gehabt. Mit der gleichen Einstellung hoffe ich, dass wir in das Spiel gegen den SV gehen. Es wird sicherlich nicht einfach, aber wir wollen oben dranbleiben", so SCO-Coach Florian Ey. SV Münchweier - FSV Altdorf 2 (Sonntag, 15 Uhr). Beide Teams können die drei Zähler im Derby gut gebrauchen, wie auch SVM-Coach Marco Spitzer betont: "Im Heimspiel gegen Altdorf wird sich die Personalsituation wieder entspannen. Wir wollen den Negativtrend wieder unterbrechen. Der FSV wird wie immer ein starker Gegner sein, aber wir spielen zu Hause und wollen drei Punkte. Mit etwas Glück sind bis auf die Langzeitverletzten wieder alle Mann an Bord". Kreisliga A Nord FC Ottenheim – TuS Legelshurst (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt kassierte der FCO eine bittere 0:6-Klatsche gegen Haslach, die Luft im Tabellenkeller wird dünner. Coach Sebastian Zehnle formuliert es drastisch: "Wir haben eine desaströse erste Hälfte gespielt und auch die zweite war nicht viel besser. Es war an der Grenze des Belastbaren, was man einem Menschen antun kann, der den Fußball liebt." SV Oberschopfheim – FV Zell-Weierbach (Sonntag, 15 Uhr). Für den bis dato ungeschlagenen SVO setzte es gegen die Verbandsliga-Reserve des SV Linx die erste Saison-Niederlage. Nun folgt für Oberschopfheim das Spitzenspiel gegen den FV, der durch einen Sieg nach Punkten aufschließen könnte.