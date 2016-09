Ortenau Altenheimer Fehlerquote ist zu hoch

Heubergers Fazit: "Das Selbstvertrauen war bei der Mannschaft heute nicht so da, wie es hätte sein sollen. Das Spiel gegen einen Kontrahenten, den wir ab der 20. Minute defensiv besser im Griff hatten, wurde so unter dem Strich hergeschenkt." TuS Altenheim: Grangé, Schäfer; Reuter, Sutter 7/2, Kugler 2/1, Fels 1, Meinlschmidt 2, Höfer 1, Bachmann 1, Valha 2, Lefevre 2, Gieringer, Weidtmann 2. BSV Phönix Sinzheim: Fodor; Winogrodzki 2, Kirschner 5, Pfliehinger 5, Möllering 1, Kugele, Meny, Reiß, Rumpf 1, Weis, Lauffenburger 7/3, St. Pierre.

(lb). TuS Ottenheim – TuS Helmlingen 24:29 (13:15). Es war ein leidenschaftsloser Auftritt der Hausherren, die der Ried-Sieben die zweite Niederlage in Folge beschert. "Mir hat das Feuer gefehlt, obwohl wir angesprochen hatten, dass wir genau das brauchen", so der enttäuschte TuS-Trainer Daniel Hasemann, der mehr von seinem Team erwartet hatte.

Eigentlich wollte man Helmlingen in der Abwehr bekämpfen, doch es blieb beim Wunschgedanken. Zu oft war die Defensive einen Schritt zu spät, ein Aushelfen kaum zu erkennen. So kamen die Gäste zu vielen einfachen Toren. Dazu spielte Ottenheim im Angriff zu fahrig mit einer Vielzahl an ungenauen Pässen. Hasemann sah mehrere Gründe für die Niederlage: "Wir haben unsere Vorgaben nicht eingehalten, unsere Abläufe nicht fertig gespielt und oft die falschen Entscheidungen getroffen, das alles summiert sich am Ende." Vor allem in Überzahl agierten die Hausherren ungeschickt und konnten kaum Nutzen daraus schlagen.

Mitte der zweiten Hälfte wäre die Chance da gewesen, das Spiel noch zu kippen. Maximilian Betzler, mit neun Treffern der Akteur, der den TuS im Spiel hielt, verkürzte zum 17:20. Obendrein kam Torhüter Christoph Plschek besser in die Partie und parierte mehrere Bälle hintereinander, doch seine Vorderleute zogen keinen Nutzen daraus. Stattdessen erhöhte Helmlingen, das viel mehr Spannung zeigte, wieder zum 20:24. In der Schlussphase scheiterte Ottenheim mehrfach am Gästetorhüter Robert Kovács und warf so auch die letzten Möglichkeiten weg. Hasemann steht noch viel Arbeit bevor, will man in den kommenden schweren Spielen bestehen: "Wir müssen ein gemeinsames Auftreten hinkriegen, bei einem Heimspiel muss mehr kommen." Ottenheim: Plschek, Rauer; Emrich, Bing 7/4, Betzler 9, Jentsch 1, Métier 1, Weide 2, Thielecke, Heimburger, Heim, Ziegler 1, Heitz 2, Schneckenburger 1. Helmlingen: Zimmer, Kovács; Zimmer-Zimpfer 4, Bertsch, Wagner 1, Huber, Kraus, Müller 3, Reichenberger 3, Törö 7/1, Reichenberger 3/2, Pomiankiewicz 6, Lauppe 2.