Ortenau Altenheim will starken Start bestätigen

"Wir müssen daran anknüpfen, wie wir Schutterwald vergangene Woche den Zahn gezogen haben, mit viel Biss und Einsatz", betont Altenheims Coach Timo Heuberger. Gegen Sinzheim bietet sich dem Riedverein eine offene Begegnung und die Chance, einen erfolgreichen Start zu veredeln. (tom). TB Kenzingen – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr). Oberliga-Absteiger Kenzingen bekommt es zum Saisonauftakt gleich mit einem ernsthaften Test in der Üsenberghalle zu tun. Die Gäste vom Bodensee empfahlen sich mit einem Sieg beim Vorbereitungsturnier in eigener Halle, spielten bereits in der Vorsaison eine tragende Rolle in der Südbadenliga. Die Truppe von Trainer Jonathan Stich setzt unter anderem auf eine offensive 3:2:1-Deckungsvariante, will dem Absteiger sofort zeigen, wo der Wind eine Klasse tiefer weht.

Die Breisgauer werden sich damit abfinden müssen, einer der Topfavoriten auf den Titel zu sein. Doch das bleibt abzuwarten, denn der Kader hat sich mit sechs Zu- und Abgängen deutlich verändert. Trainer Aurelijus Steponavicius muss mit Vilius Juozaitis einen seiner Hauptshooter ersetzen, auch das Gesamtgefüge muss sich angesichts vieler junger Akteure neu finden. In seiner Prognose gibt sich der Coach zurückhaltend. "Ich traue uns einen guten Mittelfeldplatz zu. Sollten wir diesmal vom großen Verletzungspech einmal verschont bleiben, könnte es auch ein wenig mehr sein", sagt Steponavicius. (tom). SG Muggensturm/Kuppenheim – TuS Schutterwald (Samstag, 20 Uhr). Titel-Mitfavorit Schutterwald steckte durch die Derbyniederlage gegen Altenheim einen ersten kleinen Rückschlag ein. Die Mannschaft von Trainer Simon Herrmann reist am Samstag nach Muggensturm, einem weiteren hoch gehandelten Team. Trainer Kalman Fenyö geht in sein sechstes Jahr als SG-Trainer. Er musste drei Leistungsträger ersetzen, dafür sieben Neulinge einbauen. Den Auftakt in Oberkirch gestaltete Muggensturm wie erwartet erfolgreich mit 36:28.

TuS-Trainer Herrmann weiß, dass auf seine Mannschaft ein echtes Brett zukommt: "Die SG hat sich sehr gut verstärkt, das wird eine weitere fordernde Aufgabe." Personell bangen die Ortenauer um den Einsatz von Michael Herzog, der gegen Altenheim wegen Ellbogenproblemen am Ende nur noch Siebenmeter warf. Obendrein hat sich Fabian Huck eine Wadenverletzung zugezogen, ein womöglich längerer Ausfall droht. Dazu müssen sich die zum Auftakt noch sehr blassen Tim Heuberger und Neuzugang Yannick Cesar steigern.

(lb). TuS Ottenheim – TuS Helmlingen (Samstag, 20 Uhr). Ottenheim empfängt zum ersten Heimspiel den Aufsteiger TuS Helmlingen. Die Gäste konnten den "Ausrutscher" mit dem Abstieg in die Landesliga mit der Meisterschaft und dem sofortigen Wiederaufstieg ausbügeln. Dass die Hanauer sich wieder in der Südbadenliga etablieren wollen, sieht man schon an den Neuverpflichtungen, zu denen auch Tör Szabolcs, ein ehemaliger ungarischen Nationalspieler, gehört. Umso überraschender war dann auch die Auftaktniederlage der vergangenen Woche, als man eine 25:22-Führung hergab und am Ende 25:26 verlor. Die Gäste möchten diesen Fauxpas in Ottenheim sicher möglichst wettmachen.

Das Team um Daniel Hasemann brennt jedoch selbst auf das erste Heimspiel der Saison und will die Punkte in eigener Halle behalten. "Jedes Heimspiel zählt für uns – vielleicht mehr als alles andere", sagt TuS-Trainer Hasemann und spricht vom "Gesamtpaket", das passen muss. Dazu gehörten nicht nur die Einstellung und Leistungsbereitschaft seines Teams, sondern auch die Stimmung in der Rheinauenhalle. Er hofft auf möglichst viele Fans, die seine Jungs unterstützen.

Die knappe Niederlage der Ried-Sieben vom Saisonauftakt hat zumindest gezeigt, dass man konkurrenzfähig ist. So sieht es auch Hasemann: "Wir haben viel Gutes gezeigt, daran müssen wir anknüpfen." Allerdings braucht es dafür eine Steigerung in der Defensive, "sonst wird es gegen Helmlingen schwer".