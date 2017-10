Ortenau Altenheim überrascht gegen Konstanz

(tom). TuS Altenheim – HSG Konstanz II 35:32 (17:15). Der Altenheimer Heimsieg darf durchaus als Überraschung durchgehen. Bisher hatte der Oberliga-Absteiger zu den klaren Beherrschern der Liga gezählt, darf aber zumindest für den Moment als ein wenig entzaubert gelten.

Beide Mannschaften zeigten, was sie ausmacht: technisch anspruchsvollen, schnellen Handball, nicht immer fehlerlos, aber schwer zu verteidigen. Davon zeugten schon zur Pause satte 32 Treffer. Um wirklich in der Partie anzukommen, brauchte Altenheim etwa 20 Minuten. Bis dahin fand der Gast vom Bodensee die besseren Lösungen und Wege durch die Altenheimer Abwehr, was immer wieder zu Treffern führte. Doch ein Doppelpack von Jan Meinlschmidt und ein weiterer Treffer von Simon rudolf bescherten den Hausherren den 10:10 (20.)-Ausgleich. Eine erste Wendemarke abwechslungsreicher 60 Minuten, denn jetzt setzten die Gastgeber aus dem Ried ihrerseits Akzente. Eine kleine Serie brachte den TuS auf 14:11 (23.) voran, nun klappten auch die Angriffszüge sowie das schnelle Umschalten weitaus besser. Bis zur Pause konnte der Vorsprung trotz erheblichen Widerstands des Favoriten transportiert werden.

Zu Wiederbeginn blieb die Begegnung heiß umkämpft, wobei Altenheim kühlen Kopf behalten konnte. Konstanz war dran an Gegenspieler und ergebnistechnisch, aber ein Doppelpack von Niklas Rudolf sorgte beim 20:17 (35.) wieder für etwas mehr Ruhe beim Heimpublikum. Immer dann, wenn die HSG bis auf zwei Treffer heranrückte und Anstalten unternahm, das Heft des handelns zu übernehmen, riss sich der TuS Altenheim wieder am Riemen, verteidigte gut oder eroberte wichtige Bälle. So blieb die Führung dank einigermaßen konsequenter Chancenverwertung stets bei drei bis vier Treffern. Einerseits beruhigend, aber auch unstetig, denn die Konstanzer Reserve gab sich nicht geschlagen. Über 27:23 (45.) und 30:26 (52.) konnte es sich der TuS nie leisten, auch nur einen Hauch in seiner Konzentration zu wanken. Der Mechanismus des Heranrückens und neuerlichen Davonziehens zog sich bis zum Ende hin, als sich zeigte, dass Altenheim das insgesamt konstantere Team bildete an diesem starken Abend. Am Ende stand ein verdienter 35:32-Erfolg, der dem TuS ein gewaltiges Plus für die mannschaftsleistung ausstellte. TuS Altenheim: Grangé, Macher; Sutter 14/4, Teufel 1, Fels, S. Rudolf 1, Meinlschmidt 9, Kugler, Gieringer 2, Denz 3, N. Rudolf 5. HC Hedos Elgersweier – TB Kenzingen 29:29 (15:16). Der Auswärtspunkt war aus Kenzinger Sicht eine gelungene Überraschung. Im Nachhinein müssen sich die Breisgauer dennoch ärgern, denn unter dem Strich wurde ein Punkt verschenkt. Untröstlich dürfte besonders Sebastian Jäger gewesen sein. Der bis dato beste Gästespieler und neunfache Torschütze hatte nach 59:16 Minuten die große Chance, seine Mannschaft beim Stand von 29:29 erneut in Führung zu bringen. Doch Jäger, der bis dahin alle sieben Strafwürfe verwandelt hatte, scheiterte ausgerechnet bei Nummer acht. Zuvor hatten die Zuschauer in der Otto-Kempf-Sporthalle ein mitreißendes Spiel in der ersten Hälfte gesehen. Die Gäste lagen zum Seitenwechsel knapp vorne. Auch nach der Pause ging es lange hin und her, wobei Kenzingen zwischenzeitlich den Hedos-Rückraum besser in den Griff bekam. 26:23 (51.) und 28:25 (54.) konnten die mutigen Gäste vorlegen, Elgersweier wirkte nach seinem nun wenig mutigen Auftritt so gut wie besiegt. Doch leichte Treffer brachten die Hausherren zurück, weil die TBK-Abwehr in ihrer Intensität nachließ. Philipp Tschopp erzielte schließlich das 29:29, ehe sich dem TBK nochmals die große Siegchance bot. Und Sebastian Jäger seinen tragischen Auftritt hatte. Kenzingen: Jäger 9/7, Rollinger 5, Rasikevicius 4, Michelbach 4, Fedorov 4, Hüglin 3. SG Kappelwindeck/Steinbach – TuS Schutterwald 31:31 (17:16). Aus Kappelwindeck brachte die Mannschaft von Trainer Nico Baumann einen hart erkämpften Punkt mit. Der TuS hatte starke und weniger starke Phasen, zumal die SG Fehler konsequenter bestrafte als die Kontrahenten der Vorwochen. Die Gäste begannen stark, führten schnell mit 3:9 (11.). Doch Kappelwindeck kam immer stärker auf, fand zu seinem Tempospiel und bog das Geschehen tatsächlich noch zur Halbzeit um. Nach der Pause war der hausherr klar tonangebend, hatte Schutterwalds Passwege gut im Griff und konnte immer wieder Wirkungstreffer setzen. Bis zum 24:20 (44.) sah die Begegnung nach Heimsieg aus, doch ebenso schnell war Schutterwald mit viel kämpferischem Einsatz beim 25:25 (50.) wieder zurück. Die spannende Schlussphase sah ein erbittertes Ringen um die Spielkontrolle, was sich bis zum 31:30 für Kappelwindeck nahtlos fortsetzte. Es war Schutterwalds Routinier Sascha Ehrler, der in der 59. Minute dann doch noch den erneuten 31:31-Ausgleich erzielen konnte. Für die Gästemannschaft war die Begegnung eine wertvolle Lektion, in der sie sich unter dem Strich verdient bewährte, auch wenn nicht alles gelang. Schutterwald: Baumann 8/3, Jeuberger 6, Harter 5, Wöhrle 3, Ehrler 3, Cesar 2, Hug 2, Möschle 1, Hug 1.