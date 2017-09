Ortenau Altenheim startet mit Rückenwind

(tom). TuS Schutterwald – TV Oberkirch (Samstag, 19.30 Uhr). Der Schutterwälder Auftakterfolg in Köndringen, wenige Sekunden vor Schluss, trug sehr glückliche Züge. TuS-Trainer Nico Baumann war klar bewusst, dass eine Punkteteilung nicht ungerecht gewesen wäre. Sein Team ist in der Findungsphase, müsse "mehr Konsequenz an den Tag legen", wie der TuS-Coach meinte. Die "roten Teufel" treffen nun am Samstag im Lokalderby auf einen echten Brocken. Oberkirch schlug vor Wochenfrist immerhin Absteiger Hofweier. Die Gäste stellen einen traditionell wurfgewaltigen Rückraum, was Schwerstarbeit für die TuS-Abwehr erwarten lässt. Oberkirch startete holprig in die Saison, reist nun mit viel Selbstvertrauen an. "Bei uns ist seit Hofweier einiger Druck gewichen", räumt auch Oberkirchs Tomislav Berberic ein. Am Dienstag (17 Uhr) muss Schutterwald dann ins Elztal, zur SG Waldkirch/Denzlingen, reisen. Die SG gilt gemeinhin als heimstark, zum Auftakt setzte es eine klare Niederlage in Altenheim. Die Gastgeber sind nominell offensiv ausgerichtet, in Altenheim war insbesondere die Verwertung freier Bälle ein Problem. Schutterwald ist in beiden Partien Zählbares zuzutrauen. (tom). TB Kenzingen – SG Waldkirch/Denzlingen (Sonntag, 16.30 Uhr). Der Niederlage in Helmlingen trauerten die Kenzinger zumindest dezent nach. "Da war sogar mehr drin", befand Trainer Aurelijus Steponavicius im Nachgang. Der Blick gehe auf die nächsten Partien, von denen nun gleich zwei auf die Breisgauer warten. Zunächst am Sonntag in der heimischen Üsenberghalle mit Waldkirch, einem weiteren Verlierer des ersten Wochenendes. "Wir müssen uns insbesondere in der Abwehrarbeit steigern", weiß SG-Kreisläufer Timo Hoch. Die generell offensiv ausgerichtete Spielweise sollte Kenzingen entgegenkommen, so dass auf den ersten Heimsieg gehofft werden darf. Am Dienstag (17 Uhr) folgt umgehend eine schwer zu bestimmende Größe auf Kenzingen. Die Reise führt zur Bundesliga-Reserve der SG Köndringen/Teningen. Die Mannschaft von Trainer Manfred Chaumet verlor zum Auftakt denkbar unglücklich in Schutterwald. Unter anderem zu beachten ist Sebastian Endres, einer der SG-Aktivposten. Zwei Punkte aus dem Doppelstart sollten eine realistische Ausbeute aus TBK-Sicht sein. (ps). HGW Hofweier - SG Köndringen/Teningen (Samstag, 19.30). Die Drittligareserve geht mit einer stark verjüngten Mannschaft in die Runde. Mit Sascha Ehrler zum TUS Schutterwald und Rasvan Moldovan nach Freiburg, haben wichtige Spieler das Team verlassen. Zugänge kommen aus dem eigenen Nachwuchs sowie von der Jugend der SG Meißenheim/Nonnenweier. Mit Benjamin Rieß (TV Herbolzheim) und Manfred Emmenecker (TG Altdorf) stehen dem neuen Trainer, Jonas Manfred Chaument, zwei Rückkehrer zur Verfügung.