Ortenau Altenheim setzt auf "klaren Kopf"

TuS-Trainer Timo Heuberger sah in Meißenheim eine reife Leistung seines jungen Teams. Gerade das Tempospiel, die Offensive, zeigte mit dem Durchbrechen der 30-Treffer-Marke aufsteigende Tendenz. Mit dem von Aurelijus Steponavicius trainierten Oberligaabsteiger reist ein zwar dünn, aber sehr routiniert besetzter Kader an. Heuberger will erneut auf "schnelle Beine, die bisher überzeugende Abwehrarbeit und einen klaren Kopf" setzen.

Die Gäste, das ist bekannt, verstehen sich durchaus auf die körperlich robuste Art. Kenzingen gelang am vergangenen Wochenende nach einem intensiven Kampfspiel ein Punktgewinn in Sinzheim. Steponavicius stellt sich, passend zum ausgeglichenen Liganiveau, auf eine Partie ein, die durch Nuancen entschieden werden kann. "Altenheim stellt eine gute, junge Truppe, die gerade in heimischer Halle ihre Qualitäten nachweist", so der Litauer. Die Gäste seien gut beraten, ausschließlich auf sich zu schauen, dabei die aktuell in Sinzheim gezeigten Qualitäten auszuspielen. Dann könne auch im Ried Zählbares erreicht werden, ist sich der Gästecoach sicher.

Verzichten muss der TBK heute Abend auf den weiter angeschlagenen Nachwuchsspieler Michael Fedorov. Beim TuS Altenheim sollte der zuletzt bewährte Kader wiederum zum Zug kommen können.