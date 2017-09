(smü). Landesliga Nord Frauen: TuS Altenheim - BSV Sinzheim 2 26:26 (14:13). Beide Teams begannen nervös, sodass es nach vier Spielminuten erst 1:1 stand. Bis zum 6:6 blieb die Begegnung ausgeglichen, ehe der gastgebende TuS besser ins Spiel fand und sich beim 10:7 erstmals mitdrei Toren absetzen konnte. Allerdings wirkte die Mannschaft um Trainer Michael Cziollek vor allem im Angriff zu hektisch und schlossen oft zu schnell ab. Sinzheim nutzte dies und verkürzte bis zum Pausenpfiff wieder auf einen Treffer. Beim Stande von 14:13 für den TuS wurden die Seiten gewechselt. Nach dem Wiederanpfiff konnten die Gäste die Begegnung zum 15:15 ausgleichen. Die Zuschauer sahen bis zur 40. Minute eine offene Partie, bei der sich keines der beiden Teams absetzen konnte. Beim Stande von 18:18 war es dann die Sinzheimer-Reserve, die sich besser im Spiel zurecht fand und sich mit 24:20 absetzen konnte. Die Gäste schienen zehn Minuten vor Spielende schon auf der sicherenSiegesstrasse, ehe die Damen um Michael Cziollek nochmals einen Gang zulegten, die Defensive stabilisierten und im Angriff die Lücke suchten. Beim 23:24 und 24:25 blieb den Gastgeberinnen der Ausgleich zwar verwehrt, doch beim 26:26 konnte sich der TuS für seinen Kampfgeist belohnen und am Ende den ersten Punkt in der Landesliga festhalten. Trainer Cziollek war nach Schlußpfiff über diesen Punkt zufrieden. Auf dieser Leistung können die TuS-Damen aufbauen. Sicherlich wurde dem Team auch klar, was in Zukunft in der Landesliga auf sie zukommen wird. TuS Altenheim: Wurth, Nautascher 4, Hörnig 2, Semmler 3, Heini 5, Boos 2, Valha, Svoboda 6/4, Kovacs, Teufel, Förster 4, Mannßhardt, Kugler, Biegert. BSV: N. Ernst 4, O. Ernst, Koller 7, A. Ernst 5/2, Becker 1, Span, Kleinhans, Bold 3, Salmen 1, Lay 1, Kresin 4/2, Weis, Walter.