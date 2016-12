Ortenau Altenheim kassiert "ärgerliche Niederlage"

Nach ausgeglichener Viertelstunde in der Mörburghalle kamen die Hausherren, die ohne den privat verhinderten Gerrit Bartsch antraten, besser ins Spiel. Immer wieder fanden sie Lücken in der HTV-Defensive, die nicht so kompakt stand wie zuletzt. Beim 9:5 (14.) übernahm der TuS erstmals deutlicher die Führung, die er in der Folge über 13:9 (22.) konstant bis zur Pause aufrecht erhalten konnte.

Meißenheim bekam in der Abwehr nicht den erwünschten Zugriff auf die agil arbeitenden Schutterwälder, war dafür vor Gegners Tor insgesamt zu harmlos. Über 20:16 (41.) wuchs die Schutterwälder Führung in einem durchschnittlichen Spiel langsam wieder entscheidend weiter an. Beim 25:18 (50.) war die Vorentscheidung gefallen. In den verbleibenden zehn Minuten waren die Gastgeber vor allem kontrolliert darum bemüht, aus den eigenen Aktionen das Tempo etwas herauszunehmen. Mit viel Ruhe und Besonnenheit schaukelte der von Trainer Simon Herrmann betreute TuS den sicheren Sieg ins Ziel. TuS Schutterwald: Wegner, Heuberger; Wöhrle 3, Schindler 5, Bachmann 4, F. Herzog 3, Cesar 3, Decker 1, Huck 1, M. Herzog 5/1, Erlenwein 1, Gieringer, Pilsitz 3. HTV Meißenheim: Krajnc, Irslinger; Bauch, Funke 2, Fortin 1, Vollmer 2, Obergfell 1, Schröder, Baumann 10/4, Geppert 1, Wilhelm, Schäfer, Nickert 2, Hügli 4. (tom). TuS Altenheim – TuS Steißlingen 26:33 (12:12). Von Altenheimer Seite her wurde die Niederlage einigermaßen entspannt aufgearbeitet. Trainer Timo Heuberger: "Wir haben insgesamt eine passable Partie gespielt. Die Niederlage ist ärgerlich, die Mannschaft kann dennoch viel mitnehmen."

In den ersten 30 Minuten agierte Altenheim überlegen, stand stabil in der Abwehr. Bis zum 9:9 (25.) war der Verlauf ausgeglichen. Bereits zu diesem Zeitpunkt störte beide Seiten das Auftreten der Unparteiischen Sören Leser (Brombach) und Timo Widmann (Freiburg). "Sie hatten keine Linie, sodass es für beide Teams unglaublich schwer war, sich auf das Spiel einzustellen. Das hat der Partie leider die Möglichkeit genommen, sich zu einem Spitzenspiel zu entwickeln", so Heuberger.