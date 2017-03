Ortenau Altenheim II gewinnt Verfolgerduell

(tom). Angesichts von nur fünf Strafzeiten verlief das Duell des Vierten gegen den Dritten insgesamt erstaunlich ereignisarm. Zudem nahm die Begegnung einen von Beginn an eindeutigen Verlauf. Die Südbadenliga-Reserve startete vor heimischem Publikum sofort eine Serie, baute sie im Anschluss über 9:4 (12.) und 13:8 (18.) bis zu einem sicheren Pausenstand hin aus.

Die Gäste meldeten sich unmittelbar nach der Pause fulminant zurück. Durch schnelles Spiel erwischten sie den TuS auf dem falschen Fuß, Kai Schrempp besorgte per Siebenmeter den 21:21-Ausgleich (38.). Die Freude auf Schutterzeller Seite währte jedoch nur kurz. Altenheim II zog sofort die Initiative wieder an sich, setzte sich, wenngleich nicht mehr so eindeutig wie zuvor, ab. 28:24 (45.) und 30:27 (49.) waren die Zwischenstationen, ehe Schutterzell nochmals bis auf einen Treffer aufschließen konnte. Doch in den letzten Minuten behielten die Hausherren ihre Übersicht. TuS Altenheim II: Bauer, Schäfer; Schneider 4, Heini 2, Maier, Parpart 3, Kugler 5, Herrmann, Pfliehinger 3, Rudolf 2, Lehmann 2/2, Teufel 5, Michel 7, Grothmann 3/2. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; M. Heitzmann 5, S. Heitzmann 10, Ruf 3, S. Hügli 1, A. Hügli 2, Kurz 3, Schrempp 6/3, Dieter 1, Müller 1. (tom). SV Zunsweier – TuS Nonnenweier 36:31 (19:11). Die Gäste verloren bereits früh in der ersten Halbzeit den Anschluss. Zunsweier kam immer wieder über Valentin Karcher (insgesamt 17 Treffer) zum Abschluss, setzte sich über 7:4 (10.) und 14:8 (22.) deutlich ab. Das Spiel war angesichts von acht Treffern Rückstand aus Nonnenweierer Sicht bereits zur Halbzeit verloren.

Das Geschehen nahm nach dem Seitenwechsel seinen weiterhin einseitigen Verlauf. Der TuS verlor Pascal Ostermann durch Platzverweis (33.). Der SV Zunsweier blieb seinem kompromisslosen Stil treu, steigerte den Vorsprung zwischenzeitlich gar bis auf zehn Treffer beim 25:15 (38.). Der TuS Nonnenweier stemmte sich nochmals mit viel Einsatz gegen eine Kanterniederlage, verkürzte den Rückstand etwas. Mehr war allerdings nicht mehr auszurichten. TuS Nonnenweier: Haag, Nippes, Schneckenburger; Oberle 7, Blancoy, Hatt 1, Holderer 1, Frenk 10/5, Häß 1, Ostermann 3, Stahl 6, Keller, Schätzle, Dietsche 2. (tom). TuS Ottenheim II – ETSV Offenburg 25:29 (10:14). Offenburg verschaffte sich einen frühen Vorsprung, der sich konstant bei drei bis vier Treffern einpendelte. Ottenheim rannte beständig hinterher, während der ETSV über seinen routinierten Spielertrainer Werner Echle die Lage kontrollierte. Zwei späte Treffer zum 10:14 ließen dem TuS zumindest noch eine kleine Hoffnung, um das Blatt im zweiten Spielabschnitt wenden zu können. Tatsächlich gelang das 12:14 (34.), doch die Gäste konterten umgehend, um beim 12:17 (39.) und 18:21 (46.) wieder den annähernd alten Abstand herzustellen. Eine doppelte Unterzahl brachte die Gastgeber jedoch in Bedrängnis, auch Stefan Graf musste anschließend für zwei Minuten auf die Bank. Offenburg nutzte den Vorteil nicht optimal, hielt aber den Abstand. TuS Ottenheim II: Fehrenbach, Bertsch; Wahle, Bolz 1, Dames, Graf, Oberle 2, Schnak 3, Löffler, Beck, Hügel 3, Jund 11, Mussler 2/1, Rubin 3/1. ETSV Offenburg: Marwein 1, Schendekehl; Lingenfelder 1, Weißer 1, Lederer 7/2, Jehle 1, Hérelle 1, Echle 3/2, Welle 9, Ablele 3. (seg). HSG Ortenau Süd II – Kehler TS II 34:31 (17:18). Beide Teams lieferten sich über 60 Minuten hinweg eine packende und intensive Partie. Die Hausherren sahen sich nach zehn Minuten mit 5:7 im Hintertreffen, ließen beste Chancen ungenutzt und scheiterten immer wieder am stark aufgelegten Gästekeeper Arthur Diaz. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Kehler zunächst etwas treffsicherer, doch in den letzten fünf Minuten kippte die Partie. Nun war auch HSG-Keeper Johannes Panther ein wichtiger Rückhalt und entschärfte einige Möglichkeiten der Turnerschaft. Seine Vorderleute mobilisierten die letzten Reserven und zogen binnen 90 Sekunden von 30:30 auf 33:30 davon – die Entscheidung war gefallen. HSG-Coach Ralf Volk durfte nach einer nervenaufreibenden Partie stolz auf die Moral seiner Schützlinge sein, die zu keiner Sekunde aufsteckten und immer an ihre Chance glaubten. HSG Ortenau Süd II: Götz, Panther; Kloos 1, Nuvolin, Wohlschlegel 3/2, Herzog 3. Kuhnigk 9/3, Wacker 4, S. Betzler 2, Ruf 4, Krieg 1, Köbele, Heim 3, Richini 4.