Ortenau Altenheim hofft auf alten Glanz

(tom). TuS Schutterwald – TuS Helmlingen (Samstag, 19.30 Uhr). Nach vier Spieltagen belegen die jungen Schutterwälder beinahe sensationell den ersten Tabellenplatz (8:0 Punkte). Sicher eine Momentaufnahme zum jetzigen Zeitpunkt, aber die Mannschaft von Trainer Nico Baumann konnte damit auch ein erstes Zeichen in Richtung Konkurrenz senden. Klar ist aber auch: Es bleibt noch genügend Arbeit, "wie zuletzt diszipliniert spielen, konzentriert bleiben" will Baumann seinem Team auch für Samstag vermitteln. Dann reist der Überraschungs-Aufsteiger der Vorsaison (4:4 Punkte) an, der gerade in der Rückrunde nahezu unbesiegbar wirkte. Diesmal gelang der Helmlinger Start nicht wie erhofft, doch der Sieg gegen Köndringen/Teningen II sollte neues Selbstvertrauen vermitteln. Torjäger Tomasz Pomiankiewicz sollte diesmal eine Einsatzoption sein, während Torhüter Robert Kovacs zu alter Form zurückfindet. Bei den Gastgebern wird Andreas Bachmann länger fehlen, Fabian Huck (Urlaub) und Julian Seigel (Oberschenkel) dürften ebenso nicht mitwirken können. Besser sollte es dagegen beim jüngst kränkelnden Moritz Pilsitz aussehen. (tom). SG Köndringen/Teningen II – TuS Altenheim (Samstag, 20 Uhr). Am liebsten schnell abhaken wollte Gästetrainer Timo Heuberger die jüngste Heimpartie gegen Kenzingen. Trotz Siegs konnte der Riedverein (5:3 Punkte) allenfalls phasenweise sein erwünschtes Leistungsniveau abrufen. Die Anzahl gerade technischer Fehler war ein Aspekt, der den Altenheimer Coach beschäftigte. Für ihn das Resultat mangelnder Konzentration und Konsequenz. Und so besteht vor der zumindest unangenehmen Aufgabe im Breisgau am Sonntag in allen Bereichen Steigerungsbedarf beim Riedverein. Das gilt nicht zuletzt auch für die Defensive, während die problematische Rückraumsituation erst nach und nach abklingen wird. Allerdings nicht bei Marvin Schilling, der sich im November einer Operation an der Schulter unterziehen muss. Je nachdem, was sich dabei herausstellt, ist es sehr fraglich, ob der 19-Jährige in der laufenden Runde überhaupt noch einmal wird auflaufen können. Die Gastgeber (2:8 Punkte) legten einen schwachen Start hin, gingen zuletzt in Helmlingen sang- und klanglos unter. Gerade die Chancenausbeute (alle fünf Siebenmeter verworfen) ließ zu wünschen übrig, auch beim Tempospiel beweist die SG momentan größere Aussetzer. Das sollte die Altenheimer Chancen bei einem gesteigerten Maß von Konzentration sowie mehr Biss in der Abwehrarbeit nicht eben klein erscheinen lassen. (tom). TB Kenzingen – SG Muggensturm/Kuppenheim (Sonntag, 16.30 Uhr). Die Niederlage in Altenheim war kein Keulenhieb aus Kenzinger Sicht (2:8 Punkte), ärgerlich war sie dennoch. "Wir haben deren Fehler nicht mit aller Konsequenz genutzt, die Chancen waren da", sagte Trainer Aurelijus Steponavicius deutlich. Die Breisgauer finden sich nahe des Tabellenendes wieder, das Heimspiel gegen Mughgensturm (6:4 Punkte) stellt in Sachen Punkte nun schon ein Muss dar. Doch der Personalbestand bleibt weiterhin dünn. Michael Fedorov fehlte zuletzt, sein Mitwirken ist ebenso fraglich wie bei Dalius Rasikevicius, der trotz Knöchelschmerzen auf die Zähne biss. Offensiv sind die Gastgeber zu harmlos, treffen nun auf die aktuell beste Offensive der Liga. Zuletzt verlor die SG zwar gegen Hofweier, wusste dabei aber zu gefallen. Dass aus einer solchen Leistung Selbstvertrauen erwächst, formuliert die junge Mannschaft des Trainergespanns Niki Wagner und Benjamin Hofmann fast wie selbstverständlich: "Wir gehen als Favorit ins Spiel am Sonntag." (ps). HGW Hofweier - TV St. Georgen (Samstag, 19.30 Uhr). Erst einmal standen sich die Teams aus Hofweier und St. Georgen zu einem Südbaden Liga Spiel in der Hohberghalle gegenüber. Und das ist lange Jahre her. Große Euphorie herrscht im höchsten Schwarzwald seit dem Aufstieg im Frühjahr. Euphorie, die durch den unerwarteten Auswärtssieg in Elgersweier noch einmal neu entfacht wurde. HGW-Coach Michael Bohn sagt zur Partie: "Auf gar keinen Fall dürfen wir den Aufsteiger unterschätzen. Wir wissen, dass Jürgen Herr seine Mannschaft viel über den siebten Feldspieler agieren lässt. Darauf werden wir vorbereitet sein. Auch auf die offensive 3:2:1-Abwehr werden wir uns vorbereiten." Die personelle Situation sieht derzeit bei Hofweier allerdings nicht rosig aus: Luca Barbon, Michael Herzog sind immer noch angeschlagen, Florian Herzog ist erkrankt. Auch Marco Bures fällt am Samstag definitiv aus. Zudem wird Sebastian Groh nicht dabei sein. "Aber wir alle wollen trotzdem mit dem vierten Sieg einen dann erfolgreichen goldenen Oktober beschließen. Der Grundstein dazu soll über über eine verbesserte Abwehrarbeit gelegt werden. Es wird nicht mehr lange gutgehen, sollten wir weiterhin mit einer so schwachen Defensive agieren, wie zuletzt bei der SG Waldkirch/Denzlingen."