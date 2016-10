Ortenau Altenheim gewinnt Derby

(tom). Bis zum 8:6 (17.) lag Ottenheim vorne, ehe der TuS Altenheim die Anspannung abschüttelte. Beim 10:10 (24.) gelang eine Serie, die die Neurieder mit dem 14:10 (29.) durch den unermüdlich rackernden Gerry Sutter erstmals klarer vorausbrachte. "Unsere offenere Deckung hat nichts gebracht. Allerdings mussten wir auch etwas riskieren, das hatten wir uns vorgenommen", sagte Ottenheims Trainer Mirco Reith zu dieser Phase.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts zog Altenheim auf vier Tore weg, doch leichte Abspielfehler brachten Ottenheim dank konsequenter Gegenstöße wieder auf 15:14 (34.) heran. Die Phase war umkämpft, Altenheims Abwehr stand bedeutend besser, rückte früher heraus, bekämpfte den Kontrahenten mit vollem Einsatz. "Die Mannschaft ist noch nicht so weit, dass sie einen Gegner mit spielerischen Mitteln zerlegen kann. Sie muss über den kämpferischen Einsatz kommen", so Altenheims Trainer Timo Heuberger.

Bei den Gästen versuchte neben Regisseur Mirco Jentsch auch Johannes Weide, das Spiel zu lenken. Ottenheim ließ sich nicht abschütteln, blieb dran bis zum 22:21 (50.). "Wir standen hinten nicht so schlecht, haben aber nicht genügend Druck auf des Gegners Tor aufgebaut", fand Reith. Ottenheim entglitt danach die Begegnung. Jentsch fiel angeschlagen aus, mit dem gehaltenen Siebenmeter gegen Lukas Bing (50.) begannen die großen Minuten von Altenheims Torhüter Philipp Grangé (am Ende 20 gehaltene Bälle). "Endlich der erste Heimsieg. In Halbzeit zwei haben sich Torhüter und Abwehr in Wechselwirkung gepusht. Bei Ottenheim hatte man das Gefühl, dass nach Jentschs Ausfall ein wenig die Alternativen im Abschluss fehlten", kommentierte Heuberger. Sein Gegenüber erkannte den verdienten Altenheimer Sieg an. "Wir haben zu viele unbedrängte Bälle verworfen. 23 Treffer sind dann auch zu wenig", so Reith. TuS Altenheim: Freund (n.e.), Grangé; Teufel, Sutter 6, Strosack, Fels 3, L. Kugler, Meinlschmidt 4, Biegert (n.e.), Höfer 1, Valha 9/4, Lefevre 2, P. Kugler 1, Weidtmann 3. TuS Ottenheim: Plschek, Rauer; Bing 6/5, Jentsch 4, Métier, M. Ziegler, Weide 4, Thielecke, Heimburger 2, R. Ziegler 3, Heitz 2, Schneckenburger 2.