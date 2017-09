(smü). Landesliga Nord Frauen: HR Rastatt/Niederbühl - TuS Altenheim (Dienstag, 17 Uhr). Mit einem Unentschieden gegen Mitaufsteiger BSV Sinzheim 2 starteten die Damen des TuS Altenheim nach deren Aufstieg in die Landesliga-Saison. Nun folgt am "Tag der Deutschen Einheit" das erste Auswärtsspiel bei der HR Rastatt/Niederbühl. Dem Gastgeber und gleichzeitigen Vizemeister der vergangenen Saison wird die Favoritenrolle zugespielt, sodass die Mannschaft um Trainer Michael Cziollek eigentlich ohne jeglichen Druck in diese Begegnung gehen kann. Dennoch soll es am Feiertag auch keine Spazierfahrt nach Rastatt sein, vielmehr möchten die TuS-Damen alles geben, um dem Gegner Paroli zu bieten. Die HR Rastatt/Niederbühl startete mit einem souveränen 33:19 bei der SG Muggensturm/Kuppenheim 2. Das soll Altenheim allerdings nicht davon abhalten, dem letztjährigen Tabellenzweiten alles abzuverlangen und am Ende vielleicht sogar etwas Zählbares mit auf den Nachhauseweg zu nehmen. Die Defensive muss über die gesamte Spielzeit agil und aggressiv agieren, um es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen. Sollten diese Erwartungen des Altenheimer Coaches über sechzig Spielminuten umgesetzt werden, kann dessen Mannschaft vielleicht die ersten Auswärtspunkte einfahren.