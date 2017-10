Ortenau Altdorfer Jungturnerinnen stark

(red). Bei den Herbstmannschaftswettkämpfen weiblich 2017 war auch die Wettkampfgemeinschaft Altdorf-Ettenheim mit drei Altdorfer Mannschaften der Jahrgänge von 2006 bis 2010 vertreten. Geturnt haben jeweils vier Turnerinnen einer Mannschaft an Balken, Reck und Sprungtisch und auf dem Boden. Die drei besten Einzelbewertungen an jedem Gerät gingen anschließend in die Mannschaftswertung ein.