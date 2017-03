Ortenau Alles scheint möglich

Neben den eigenen Partien wird auch das Mitwirken der direkten Konkurrenten genau studiert. "Die Oberliga ist in dieser Saison so eng und so unberechenbar, dass auch in den abschließenden Wochen so gut wie alles möglich scheint", hatte Nico Baumann vom TuS-Trainerteam nochmals in Erinnerung gerufen.

Am Sonntag führt die schwere Fahrt der Ottenheimerinnen nach Kappelwindeck/Steinbach (Platz drei/28:12). Eine junge, technisch versiert ausgebildete Mannschaft, die ihren Fokus auf offensiv ausgerichteten Tempohandball legt. Auch wenn sich die Gastgeberinnen eigener Aussage nach über die aktuelle Platzierung selbst am meisten wundern, ist die generelle Klasse des Tabellendritten unbestritten. "Sie spielen eine Wahnsinnsrunde, haben keine Verletzten, stellen eine junge, schnelle Truppe", so Nico Baumann. Der TuS habe vergangene Woche die Riesenchance vertan, selbst für klare Verhältnisse zu sorgen. "Wir müssen jetzt hoffen, dass es irgendwie irgendwo doch noch zu einem Punkt reichen könnte. Dann wären wir aller Sorgen ledig", sagt Baumann. Allerdings ließ die Trainingsbeteiligung unter der Woche erneut nicht unbedingt Begeisterung aufkommen.