Ortenau Alle Jugendklassen werden besetzt

Vor allem in der Jugend E wird hier ein spannender Wettkampf erwartet, da die drei Erstplatzierten nach Vor- und Rückrunde ziemlich eng beisammen liegen. Bräunlingen hat insgesamt zwölf Punkte gesammelt, Hüfungen acht und die TG Gutach/Wolfach vier. Es wird ein Vierkampf aus Boden, Barren, Sprung und Reck geturnt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Finalpunktzahl. Im Anschluss findet die Siegerehrung in jeder Jugendklasse statt, somit kann sich eine leichte Verschiebung des Wettkampfbeginns in der Bezirksklasse ergeben.

Der Beginn ist für 13.30 Uhr geplant. Auch hier ist die TG Gutach/Wolfach am Start und turnt bei den Junioren einen Kür- Sechskampf. Cheftrainer Gerhard Franz ist die Nachwuchsförderung ein großes Anliegen, deshalb unterstützen bereits elfjährige Nachwuchstalente die "Großen" in der Juniorenklasse.

Im Finale sind Jannic Schmider, Timo Epting Sebastian Blum und Oliver Schwidder als "alte Hasen" wieder aktiv und werden versuchen, den Turnern aus den Hochburgen Schwarzwald-Baar, Furtwangen oder Hüfingen noch den einen oder anderen Punkt abzunehmen. Kein Verein war mit so vielen Mannschaften in der Liga aktiv wie die TG Gutach/Wolfach.