Ortenau Abwehr und Angriff überzeugen

Der TVL benötigte seine Anlaufzeit, kam erst mit dem 9:6 (15.) und 12:8 (22.) in Schwung. Zur Pause standen immerhin schon sieben Treffer als Puffer zwischen beiden Mannschaften, weil sich die Abwehr der Ortenauerinnen zu stabilisieren wusste. Und auch Torfrau Katharina Himmelsbach konnte einige Male ihren aktuell guten Lauf bestätigen. Angesichts des Vorsprungs nutzte Coach Gregor Roll die Gelegenheit, in der zweiten Hälfte die Führung verwalten zu lassen. Er brachte die Breite seines Kaders ins Spiel, um all seinen Kräften, gerade auch den A-Jugendlichen, Einsatzzeiten zu geben.

Zwischenzeitlich ergaben sich dadurch kleine Brüche im Lahrer Spiel, sodass die Freiburgerinnen von 20:13 (39.) auf 20:16 (42.) herankommen konnten. Lediglich eine Momentaufnahme, wie sich zeigte. Lahr gab nochmals Gas, über 23:17 (49.) gelang ein am Ende nicht gefährdeter Heimsieg. Nach den zuletzt schweren Auswärtspartien ein Resultat, mit dem Roll und seine Spielerinnen bestens leben konnten.

Gerade die Abwehrleistung war angesichts von nur 19 Gegentoren überzeugend. Und auch der Angriff gab zur Zufriedenheit Anlass. "Vielleicht war die zweite Hälfte optisch nicht mehr so ansprechend. Wichtig waren aber die zwei Punkte und die Möglichkeit, die eine oder andere Spielerin mal etwas schonen zu können", sagte Roll. TV Lahr: Himmelsbach, Jäkel; Bendrich 1, Karl, Schwendemann 2, Müller 2, Möller, Wansidler 4, Frank, Kaufmann 5/2, Kern 3, Steinmetz 9/4, Kienzler 1.