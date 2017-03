Ortenau "Abwehr ist noch stärker gefordert"

(tom). BSV Phönix Sinzheim – HTV Meißenheim (Samstag, 20 Uhr). Nach dem nicht erfolgreichen vergangenen Wochenende bestreitet der HTV (Platz elf/14:24 Punkte) am Samstag eine Partie gegen ein im Vergleich zur Vorrunde zuletzt abgesunkenes Team.

Nachdem sich der BSV Sinzheim (Platz neun/20:18) zwischenzeitlich sogar im Kreis der erweiterten Tabellenspitze bewegte, führten einige Niederlagen und erst ein Sieg 2017 zum Abrutschen im Klassement. Aus Sicht von Gästetrainer Frank Ehrhardt hat das aber wenig zu bedeuten. "Sie haben vielleicht nicht mehr die Resultate wie aus der Vorrunde, haben in jüngster Zeit aber hauptsächlich gegen Teams der Spitzenränge verloren. Das sollte auch nicht vergessen werden", so Ehrhardt. "Wir müssen so auftreten, wie wir es uns gegen Oberkirch vorgenommen – mit kompakter Abwehr und konsequentem Tempospiel – aber nicht umgesetzt hatten."

Dazu kämen Sonderaufgaben, nämlich Fabien Wino­grodzki am Kreis und Spielmacher Yanez Kirschner unter Kontrolle zu bringen. "Da ist unsere Abwehr diesmal noch stärker gefordert, muss konsequenter zu Werke gehen", weiß der HTV-Coach. Im Vergleich zur Vorwoche bleibt sein Kader voraussichtlich unverändert Ob noch der eine oder andere A-Jugendliche in den Kader rückt, wird kurzfristig entschieden. (tom). SG Köndringen/Teningen II – TuS Altenheim (Sonntag, 17 Uhr). Ähnlich wie in der Vorwoche bekommen es die Gäste (Platz drei/22:16 Punkte) auch am Sonntag wieder mit einem Abstiegskandidaten zu tun. Im Gegensatz zu Ottenheim fällt aber ein spezieller Punkt als deutlicher Unterschied ins Gewicht. "Bei Köndringen/Teningen II weiß man zwar ungefähr, wie sie taktisch agieren. Schwieriger ist allerdings der Umstand, sich auf die genaue Zusammenstellung des Kaders vorzubereiten", so TuS-Trainer Timo Heuberger.

Die Drittliga-Reserve (Platz zwölf/12:26) will natürlich um keinen Preis absteigen. So ist anzunehmen, dass für die restlichen Spiele ein Kader zusammengestellt wird, der dieser Anforderung nachkommen kann. Zuletzt verloren die Breisgauer gleich fünfmal am Stück, sodass es an der Zeit scheint, gegenzusteuern. Heuberger ist darum bemüht, die Konzentration nicht ausschließlich auf den Kontrahenten, sondern auf die eigenen Probleme zu lenken.

Die personelle Ausgangslage hat sich seit der Vorwoche deutlich verschärft. Noel Lefevre (Bänderriss) fällt einige Wochen aus, der Einsatz von Kevin Höfer (Bänderverletzung) ist ebenso fraglich wie der von Marius Bachmann (Knie) und Mirco Weidtmann (im Spiel gegen den TuS Ottenheim umgeknickt). "Diese Probleme müssen wir versuchen, in den nächsten Tagen zu lösen, damit wir in Teningen bestehen können", hielt Altenheims Coach unter der Woche fest.