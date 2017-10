Ortenau Abwehr der SG hält dicht

Das Muster der 70 Minuten zeichnete sich bald ab: Offensiv spielte sich bei der SG kaum bis gar nichts ab, "wir hatten schon genug mit der Defensivarbeit zu tun", räumte auch SG-Akteur Carsten Schultheiß offen ein. In dieser Hinsicht standen die Ortenauer ebenso gut wie dicht gestaffelt. Konstanz konnte zwar einige Male den Sprint anziehen, gelangte bis zum, aber eben nicht in den Schusskreis der SG. "In Sachen Pressing und Offensivdruck war Konstanz besser als wir, aber viel zugelassen haben wir im gesamten Spiel ebenso nicht. Von daher können wir mit dem Ergebnis auch sehr gut leben", fasste Schultheiß zusammen. So nutzte den Gästen der Raumgewinn und ein Mehr an Ballbesitz nicht wirklich viel.

Was aber nicht bedeutete, dass Konstanz nicht auch mindestens zwei hochkarätige Gelegenheiten zum Siegtreffer gehabt hätte. Im ersten Fall konnte Alexander Harter nach einer Konstanzer Strafecke den Ball gerade noch auf der SG-Torlinie retten. Dazu kam noch ein abgefälschter Schuss, der gegen den Torpfosten krachte. Glück für die Gastgeber in beiden Fällen, doch mit zunehmender Spieldauer verdiente man sich durch viel Einsatz und Laufbereitschaft den siebten Punktgewinn der Feldrunde.

Eine Feldpartie steht in diesem Kalenderjahr noch aus, kommende Woche reisen die SG-Akteure zum Vorletzten HTC Stuttgarter Kickers III. "Das wird genauso schwer, man darf sich durch die Tabelle nicht täuschen lassen. Stuttgart wird auf eigenem Platz alles mobilisieren, um vom Tabellenende wegzukommen", so Schultheiß. Daher müssen die Gästebemühungen im Vorfeld bereits darauf ausgerichtet sein, personell alle Ressourcen anzuzapfen, die möglich scheinen. SG Lahr/Offenburg: Lukas Pawletta; Sebastian Erlewein, Philipp Broß, Reiner Neukum, Harry Hölzer, Torsten Paulen, Carsten Schultheiß, Alexander Harter, Eric Bühler, Christopher Rehm, Gabriel Lehmann, Mathias Rückert, Nikolaj Eliseew.