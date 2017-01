Ortenau 400 Nachwuchskicker sind in Schiltach mit dabei

C-Junioren

Am Samstag, 7. Januar, ist um 9 Uhr Auftakt mit den C-Junioren in zwei Gruppen in das Turnier. Gruppe 1: FC Fischerbach, SV Mühlenbach, FC 08 Villingen, SpVgg 08 Schramberg und SG Kaltbrunn-Schiltach I; Gruppe 2: SV Oberwolfach, SGM Bösingen-Beffendorf, SG Kirnbach-Wolfach und SG Kaltbrunn-Schiltach II.

F-Junioren