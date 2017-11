Ortenau 4:0 - Langenwinkel erreicht Pokalfinale

Bei der Neuauflage des zwölften Spieltages in der Bezirksliga am Sonntag an gleicher Stelle, in dem sich beide Teams noch mit einem leistungsgerechten 1:1 getrennt hatten, hatte der FV Langenwinkel einen Tag später den längeren Atem.

Die prächtige Zuschauerkulisse in Niederschopfheim am Dienstagabend bildete einen würdigen Rahmen für das zweite Halbfinale im Bezirkspokal. Und beide Teams schenkten sich zunächst nichts auf dem Kunstrasenplatz in Niederschopfheim.

Der Tabellenachte Niederschopfheim kam - etwas anders als noch zuvor in der Liga, als Langenwinkel die erste Halbzeit diktierte - mit ordentlich Selbstvertrauen aus der Kabine und erwischte den deutlich besseren Start. In den ersten fünfzehn Minuten machte die Mannschaft des Trainerduos Julian Huber und Max Maassen gleich mächtig Druck und überraschte den Gast etwas. Der fand nach einer Viertelstunde den Faden zum Spiel und ging in der 16. Minute durch Andreas Grasmik nach einem Pass in die Schnittstelle von Yasin Ilhan mit 1:0 in Führung.