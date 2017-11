(tom). TV Herbolzheim – SG Schenkenzell/Schiltach 25:24 (14:13). War das die Wende in der bisher so gebeutelten TVH-Saison? Am Samstagabend lieferten die Breisgauer in heimischer Halle eine weitere Begegnung von hohem Spannungsgrad. Die Anfangsphase gegen die unangenehm zu spielenden Kinzigtäler verlief bis zum 6:6 (16.) ausgeglichen, ehe die Hausherren durch einige unnötige Fehler gar mit 8:11 (22.) in Rückstand gerieten. Doch die jüngsten Erfolge müssen dem TVH neues Selbstvertrauen verliehen haben. In der Abwehr bolzten sich die Hausherren richtig hinein, zeigten Einsatz und wurden auch offensiv besser. Der Lohn war eine knappe Führung zum Seitenwechsel. Diese baute Herbolzheim zur zweiten Hälfte sogar aus, konnte immer wieder wichtige Treffer erzielen. Die Rückkehr von Niklas Pommeranz, der neben David Knezovic nie ganz zu stoppen war, spielte dabei ein nicht unwesentliche Rolle. Über 22:18 (50.) sah der Zwischenstand günstig aus, doch der Tank war zunehmend leer und die SG witterte Morgenluft. Beim 24:23 (58.) kratzten die Gäste an der Wende, doch dann erzielte Janik Pommeranz das entscheidende 25:23. Am Ende musste noch etwas gezittert werden, doch unverdient war der eminent wichtige Heimerfolg aus TVH-Sicht absolut nicht. Herbolzheim: Knezovic 8, N. Pommeranz 7, Troxler 6/3, J, Pommeranz 2, Gremmelspacher 1, Manuel Brandt 1. (tom). HU Freiburg – TuS Oberhausen 20:30 (13:13). Im Breisgauderby setzten die Hüsemer am Samstagabend ihre laufende Erfolgsserie fort. Dabei fiel die Startphase der Gäste noch holprig aus. Freiburg spielte erfrischend offensiv, dabei zielorientiert und kaltschnäuzig auf. Über 7:3 (13.) kam dann aber der TuS durch konsequenteres Zustellen und weniger Fehler immer besser auf, beim 10:10 (22.) war man vollkommen im Spiel angekommen. Bis zur Pause blieb die Partie ausgeglichen. Auch der zweite Abschnitt verlief zunächst noch in der Reihe, ehe sich der TuS durch größere Aktivität und Konterspiel allmählich absetzte. Über 18:20 (46.) legten die Gäste im Anschluss die alles entscheidende Serie zum 19:25 (53.), wobei die Gastgeber der Entschlossenheit der Oberhausener schlicht nicht mehr folgen konnten. Mit der jetzt sicheren Führung im Rücken, spielte es sich aus TuS-Sicht um einiges befreiter. Die Abwehr stand indes immer sicherer, am Ende sprangen zwei Punkte heraus, die auch der individuellen Überlegenheit geschuldet waren. TuS Oberhausen: Freppel 9/1, Zamolo 8, Stoeffler 4, Martinez 3/1 , Rieder 2, Köbele 2, Maurer 2. (skl). HSG Freiburg - HSG Dreiland 31:29 (15:12). Es war eins dieser Spiele, dass der Gastgeber eigentlich nicht verlieren konnte und in dem die Freiburger am Ende trotzdem fast mit entäuschten Gesichtern vom Platz gegangen wären. Fast! Mit Ausnahme der Anfangsphase hatte der Spitzenreiter nahezu über die gesamte Spielzeit mit bis zu vier Treffern vorne gelegen, vor allem durch Tempogegenstöße gelangen zahlreiche leichte Treffer. So ganz abschütteln ließen sich die starken und vor allem zähen Gäste allerdings nie. Erst in der Schlusssekunde entschied Jonathan Müller die Partie endgültig. TuS Ringsheim – SG Rieslasingen/Gottmadingen 33:21 (18:11). Die Ortenauer starteten gestern Abend in der Kahlenberghalle zunächst konzentriert, führten schnell 9:3 (12.), mussten aber auch immer wieder kleine Rückschläge wegstecken. Geschmeidig und entspannt war die Gangart des TuS nicht, es lief konzeptionell längst nicht alles so rund wie erhofft. Da die SG jedoch die noch weitaus größere Fehglerquote aufwies, gelangen den Gastgebern wieder und wieder kleine Zwischenspurts. Über 16:10 (27.) gelang schon beim Seitenwechsel eine deutliche Führung, die aber noch deutlicher hätte ausfallen können. Entschlossn kehrte Ringsheim wieder zurück aufs Feld, stieß bis zur Mitte des zweiten Abschnitts dank nun klarer vorgetragener Angriffe bis zin den zweistelligen Vorsprungssektor vor. 24:14 (43.) lautete zur endgültigen Entscheidung der Zwischenschritt, doch der TuS lehnte sich jetzt erfreulicherweise nicht zurück. Stattdessen tat die Mannschaft noch einiges dafür, zuletzt verloren gegangene Spielfreude und Sicherheit zurückzugewinnen. Über 28:18 (52.) sprang am Ende ein Resultat heraus, dessen Schwung der TuS nun einmal über mehrere Wochen hinweg mitnehmen müsste. Ringsheim: Hildebrand 6, Schlötzer 6, G. Kaufmann 5, Stocker 4, Stöcklin 3/2, Metwally 2, Grafmüller 2, Buchmiller 2, Jägle 2, Kölblin 1.