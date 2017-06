Ortenau 24 Mal ertönt in Ichenheim die Startglocke

Im Springparcours wie im Dressurviereck geht es in Ichenheim auch um die südbadischen Meisterschaften. Die Dressurprüfungen der Klassen L bis S beginnen am Freitag, 16. Juni, um 14 Uhr, am Samstag und Sonntag bereits um 8 Uhr. Höhepunkt dürfte am Sonntag um 12.30 Uhr der Prix St. Georges sein, eine Dressurprüfung der Klasse S*. Die bestens präparierten Böden der gesamten Waldreitanlage haben im vergangenen Jahr trotz heftiger Regenfälle optimale Bedingungen für hervorragenden Sport geboten. Neben Reitsport vom Feinsten – bei freiem Eintritt – gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.