Ortenau 16 Punkte sind das Ziel der Hofweierer

(ps). 16 Punkte will Hofweiers Trainer Michael Bohn mit seinem Team in den noch ausstehenden 15 Partien, davon acht in der Hohberghalle, holen. Mit dann 25 Zählern, so die Rechnung, hofft man darauf, nicht zu den Absteigern zu gehören.

Am Samstag kommt mit der SG Lauterstein ein Team nach Hohberg, das in der vergangenen Saison den Klassenerhalt über die Relegation gegen Viernheim sicherstellen konnte. Kein Abstieg ist auch im laufenden Spieljahr das primäre Ziel der Schwaben aus der Nähe von Göppingen. Das Team hat in Jochen Nägele auf der rechten Außenposition seinen herausragenden Akteur. 128 Treffer, mehr als neun pro Spiel, stehen für ihn bisher zu Buche. Zuletzt war er bei 19 Versuchen 18 Mal erfolgreich. Erfolgskonzept bei den Gästen ist eine kompakte, kompromisslos arbeitende Defensive rund um Abwehrorganisator Felix Thrun. Zudem versucht Trainer Stefan Klaus auch mal über eine offensive 4:2-Variante, die gegnerischen Angreifer zu bremsen. Funktioniert die Abwehrarbeit, dann laufen die Angriffe über schnelle Gegenstöße – in aller Regel abgeschlossen von Nägele.

Für den HGW bedeutet das, die Fehlerzahl möglichst gering zu halten, mit viel Geduld und Disziplin die eigenen Angriffe aufzubauen und konsequent abzuschließen. Bohn prognostiziert "eine ganz schwere Partie". Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle ist für den Coach die Leistungsstärke seiner Mannschaft nur schwer einzuschätzen.