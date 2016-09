Olympia 2016 Rio-Gold, made in Oberndorf

"Es ist einfach unglaublich und überwältigend", beschrieb Barbara Engleder ihre Gefühle über den Gewinn der Goldmedaille. "Auf der einen Seite bin ich stolz, aber es gehören viele dazu. Ohne Euch wäre ich heute nicht da und ich bin Euch wirklich zutiefst dankbar", sagte sie vor der versammelten Firmenbelegschaft.

Zum Schießsport kam sie über ihren Vater, der im Schützenverein war und sie als Kind eines Tages mitnahm. Am Anfang gefiel es ihr überhaupt nicht, doch irgendwann sprang der Funke über und schließlich nahm sie an Wettkämpfen teil. Ihre Jugend hat sie dann komplett dem Schießen gewidmet. "Ich war mein ganzes Leben lang noch nie in einer Disco", sagte Barbara Engleder.

Ihre Wettkampftage würde sie immer nach dem selben Muster absolvieren. Zunächst würde sie in Ruhe frühstücken und dann die Bedingungen und ihre Ausrüstung checken. Und es beruhige sie, ihren dreijähriger Sohn Tobias bei ihrem Mann Jürgen und ihrer Mutter gut aufgehoben zu wissen. Kritik fand sie an den Schießständen in Rio, die teilweise miserabel ausgeleuchtet gewesen seien.