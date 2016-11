Offenburg Zeitreise durch die Kunstgeschichte

Offenburg. Moritz Götze ist 1964 in Halle/Saale geboren und absolvierte zunächst eine Lehre als Möbeltischler, bevor er sich 1981 bis 1985, also noch in der DDR, als Gitarrist und Sänger in der Punkband "Größenwahn" engagierte. Von 1985 bis 1995 betrieb er eine Grafikwerkstatt, in der zahlreiche Plakate und Siebdrucke entstanden.

Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten etablierte er sich schnell als professioneller Künstler, der außer mit Siebdruckmappen, Malerei und Zeichnungen vor allem mit Emaille-Arbeiten auf sich aufmerksam machte, etwa mit Reklametafeln für fiktive Produkte.

In seinen Werken finden sich Einflüsse aus Pop Art, Comic und mittelalterlicher Buchillustration. Eines seiner Stilmittel ist die Überführung bekannter klassischer Meisterwerke in die Popartkunst der Gegenwart. In der Ausstellung sind dies vor allem Ölgemälde auf Leinwand, Zeichnungen und Bilder in Mischtechnik, zum Teil großformatige und mehrteilige Emaille-Kompositionen, aber auch ein umgestalteter Flipper sowie der "Novalis-O-Mat", der für fünf Cent wie ein "einarmiger Bandit" zu bedienen ist. "Romantik gewinnt immer" – aber Vorsicht: "Bei der Gewinnausschüttung herrscht Willkür", mahnt die Beschriftung des Automaten.