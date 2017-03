Offenburg Zahl der Arbeitslosen steigt leicht an

"Auch im Februar ließen die saisonüblichen Entlassungen die Arbeitslosigkeit ansteigen. Davon waren größtenteils die Saisonkräfte im Gaststätten- und Freizeitgewerbe betroffen. Des Weiteren meldeten sich einige Jugendliche nach Abschluss ihrer Ausbildung arbeitslos", sagte Elisabeth Giesen, die Geschäftsführerin des operativen Bereichs der Agentur für Arbeit Offenburg.

Im Februar 2017 seien 1884 Frauen und 2208 Männer ar­beitslos gewesen, heißt es. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Arbeitslosigkeit bei den Frauen um 1,7 Prozent verringert, bei den Männern sogar um 2,8 Prozent.

Weniger Langzeitarbeitslose

Von der rückläufigen Entwicklung zum Vorjahr profitierten nach Auskunft der Behörde vor allem solche Menschen, die länger als zwölf Monate arbeitslos gemeldet waren. Die Zahl langzeitarbeitsloser Menschen sei nämlich im Vergleich zum Vorjahr um satte 13,4 Prozent auf 329 Personen gesunken. Die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten (260) sei um 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Bei den 1629 arbeitslosen Männer und Frauen, die bereits das 50. Lebensjahr vollendet haben, konnte die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr laut Mitteilung der Behörde um 5,2 Prozent reduziert werden. Bei den Jüngeren sei sie im Vorjahresvergleich um 1,5 Prozent angestiegen.

Insgesamt seien 461 Jugendliche bis 25 Jahre im Monat Februar ohne Arbeit gewesen.

Einzelne Geschäftsbereiche

Wie die Agentur weiter mitteilt, haben sich die Arbeitslosenzahlen im Bereich der einzelnen Geschäftsstellen im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlich entwickelt.

In der Geschäftsstelle Lahr habe sich die Zahl der Ar­beitslosen um 88 Personen (5,7 Prozent) auf 1631 Personen erhöht.

In der Hauptagentur Offenburg habe sie sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 73 Personen ( 7,2 Prozent) auf 937 verringert.

In der Geschäftsstelle Hausach sei die Arbeitslosenzahl um 49 (12,0 Prozent) auf 359 Personen zurückgegangen.

In der Geschäftsstelle Kehl seien 527 Personen im Februar 2017 arbeitslos gemeldet gewesen, das seien 34 (6,1 Prozent) weniger als im Vorjahr.

Die Geschäftsstelle Achern verzeichne einen Rückgang um 23 (5,8 Prozent) auf insgesamt 375 Personen. Die Arbeitslosenzahl im Be reich Oberkirch blieb im Vergleich zum Vorjahresmonat fast unverändert bei 263 arbeitslosen Frauen und Männer, hieß es.

Dynamik ist sichtbar

1895 Personen meldeten sich nach Auskunft der Behörde in den vergangenen vier Wochen bei der Agentur für Arbeit neu oder erneut ar­beitslos. Gleichzeitig beendeten 1507 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit.

Das Arbeitgeber-Service-Team der Arbeitsagentur habe im Februar 1019 neue Stellenangebote akquiriert.

Somit seien im zweiten Monat des Jahres 103 Stellen (11,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr zu besetzen. Der Stellenmarkt in der Ortenau habe an Dynamik nicht verloren – Fachkräfte hätten die besten Chancen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Auf der Suche nach Personal seien vor allem der Handel, das Gesundheits- und Sozialwesen, das verarbeitende Gewerbe und die Logistikbranche. Derzeit seien 3633 Arbeitsstellen in der Ortenau zu besetzen.