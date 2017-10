Offenburg Wirtschaft stapelt Rekord auf Rekord

EU-Länder wachsen: Viel wird aus der Ortenau und dem Breisgau in europäische Länder exportiert. Und zwar nach der Euro-Krise wieder immer mehr, denn die Wirtschaft in vielen europäischen Staaten boome stark und die Arbeitslossenzahlen in den Nachbarländern würden zurückgehen. 9000 neue Jobs: Im Kammerbezirk der IHK wurden voriges Jahr 9000 neue Stellen geschaffen. Und dies bei nahezu gleichbleibenden Arbeitslosenzahlen. "Das bedeutet, dass unsere Region stark von Arbeitskräfte-Zuzug lebt", erläuterte IHK-Hauptgeschäftsführer Andreas Kempff. Rund jede vierte Firma wolle derzeit mehr Personal einstellen, nur jeder zehnte Unternehmer plant mit weniger Personal, ergab die Herbstumfrage.

Kampf um beste Kräfte: Der Personalmangel gerade bei Fachkräften zwinge immer mehr Unternehmen in harten Konkurrenzkampf untereinander. Nicht selten würden Handwerker von der zahlungssstärkeren Industrie angesaugt. Und Hotelfachkräfte würden immer öfter in Arztpraxen an der Rezeption stehen, hieß es beim IHK-Presstermin. Insgesamt biete der heimische Arbeitsmarkt mit seinen derzeit 3,4 Prozent Arbeitslosigkeit praktisch schon Vollbeschäftigung. Industrie sackt leicht ab: "Hervorragende Laune" gebe es weiterhin bei der Industrie im Kammerbezirk. Fast zwei von drei Firmen sehen die Lage als gut an, nur drei Prozent haben Grund zum Klagen. Allerdings sackte der bisherige Spitzenwert bei der Bewertung leicht ab.

Dienstleister stärker: In der Dienstleistungsbranche geht es im Herbst wieder besser, der Index verbesserte sich erstmals seit vier Umfragen wieder.

Handel wächst: Seit zwei Jahren verlor der Handel beständig an wirtschaftlichem Schwung. Im Herbstbericht 2017 verbessert sich das Bild nun erstmals wieder leicht. Für die nächsten Monate sind die Händler allerdings wenig optimistisch. Immerhin jeder dritte rechnet mit einer Verbesserung der Situation.

Gastronomie unter Druck: Gastwirte und Hotelbetreiber tun sich derzeit besonders schwer, überhaupt noch Personal zu finden. Die Folge: Immer mehr Gastronomen schränken ihre Öffnungszeiten ein, bieten etwa keine Mittagstisch mehr an. Zwei von drei Gastronomen hätten zu diesen drastischen Maßnahmen schon gegriffen, berichtete Peter Ehrhardt, Vorsitzender des IHK-Tourismusausschusses und Chef eines Landgasthofs in Breisach. "Wir haben ein Riesenproblem, trotz toller Wirtschaftslage insgesamt", erklärte er.

Lastwagenfahrer fehlen: Peter Welling, Chef des Verbands des Verkehrsgewerbes Baden berichtete ähnliche Probleme aus der Logistikbranche, wo Brummifahrer fehlen würden. Erste Laster würden schon stehenbleiben.

Die IHK Südlicher Oberrhein fordert in einer breit gestreuten Resolution die Politiker auf Bundesebene auf, sich für eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes einzusetzen. Statt die tägliche Arbeit auf neun oder zehn Stunden zu begrenzen, sollte stattdessen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit greifen. Das soll den veränderten Lebensgewohnheiten der Arbeitnehmer und Kunden entgegen kommen. Gerade in der Gastronomie komme es oft vor, dass wegen unplanbarer Situationen das Personal am einen Tag länger bleiben sollte, um Spitzen abzufangen. Dafür soll dann laut IHK an einem anderen Wochentag kürzer gearbeitet werden. Das sei auch im Sinne vieler Arbeitnehmer. An eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit oder einer Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte sei ausdrücklich nicht gedacht, betont die IHK-Spitze in ihrem Forderungspaket.