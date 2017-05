Offenburg Wenn die Küche schwedisch spricht

Lahr. Der Raum mit der Bühne neben der Essbar war voll besetzt. Da die Temperaturen am Freitag das erste Mal die 30-Grad-Marke knackten, war die Schlacht der Worte nicht nur aufgrund der vielen Zuhörer schweißtreibend.

Das englische Wort "Slam" hat eine militärische Bedeutung. "Poetry-Slam" heißt also sinngemäß "Dichterschlacht". So ist der Kampf der Worte auch zu verstehen: Es bleiben alle auf der Strecke, bis der Sieger gekürt ist. Weil neun Kombattanten gegeneinander antraten, bestimmte eine Jury, wer das Finale der letzten drei erreichte. Dann erfolgte die Abstimmung wie üblich mit Händen und Füßen der Zuschauer.

Der Kölner Tom Schildhauer punktete in seiner Dreiergruppe­ mit einem Abgesang auf moderne Technik. Er beschwor gewandt die Gefahr von Technik herauf, "die uns die Arbeit wegnimmt". Es waren klare Sätze, die mit einem doppelten Wortsinn ihre vordergründige Aussagen entstellten oder ins Gegenteil verkehrten. Sein Siegertext, der "Bettelrapper", folgte diesem erfolgreichen Muster: Wenn man betteln sollte, wie wäre es, die eigene Küche anzubetteln? So war schnell klar, dass die Küche nur schwedisch spricht. Oder war gar die wörtliche Bedeutung der Gegenstände das Handikap? Eine Anklage des Verzweifelten lautete etwa: "Der Kühlschrank hat keine Eier – wenn ich sie ihm nicht kaufe." Was auch überzeugte: Der Sieger legte ein Tempo vor, dem man ohne größere Mühe gut folgen konnte – das war nicht die Regel. Schildhauers Ansage zum finalen Slam war da auch nur eine klassische Untertreibung: Es sei ein älterer Text, "wenn ich den Faden verliere, fällt das niemandem auf."