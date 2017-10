Offenburg Von Opfern und auch Mördern

Umso drastischer mutet das Ende der Heil- und Pflegeanstalt an. In der Nazizeit wird sie vom Schutzraum für die Hilfsbedürftigen zur Todesfalle. "Wohin bringt ihr uns?" Die bange Frage eines zur Vernichtung vorgesehenen Mädchens an den von den Nationalsozialisten eingesetzten Anstaltsleiter bleibt unbeantwortet. Weit über 200 Patienten werden in den berüchtigten grauen Bussen in die Vernichtungsanstalt Grafeneck deportiert und dort noch am Tag der Ankunft ermordet. Die Angehörigen erhalten Schreiben mit fingierten Todesursachen.