Ortenau (red/vk). Senioren sind in den vergangenen Tagen vermehrt Opfer dreister Trickdiebe geworden. Meist wurden sie laut Polizei auf Supermarktparkplätzen bestohlen. So wurden drei Senioren zwischen 73 und 84 Jahren am Montag in Oberkirch und Offenburg jeweils darum gebeten, Bargeld zur Begleichung eines Parktickets zu wechseln. Dabei griffen die Diebe unbemerkt in die Portemonnaies ihrer Opfer. Drei Tage zuvor waren fünf ähnlich gelagerte Fälle vor Supermärkten in Offenburg, Rastatt, Baden-Baden und Bühl regis­triert worden. Ob dieselben Täter für die Diebstähle verantwortlich sind, ist nach Angaben der Beamten unklar. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehr als 1000 Euro. Die Polizei rät deshalb zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen: "Begegnen Sie Fremden gegenüber mit gesundem Misstrauen. Lehnen Sie Wechselgeldanfragen im Zweifel ab. Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist, melden Sie den Vorfall direkt an die Polizei." Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.