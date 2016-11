Offenburg Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Kaufmann stieß mit seinem pointiert-spannenden Vortrag auf ein konzentriertes Publikum. Geschickt verstand er es, die Informationen mit eingespielten Daten und Grafiken sowie kurzen Filmsequenzen zu veranschaulichen.

Einführend stellte er die aktuelle Situation bezüglich der Bedrohung durch Wohnungseinbrüche in der Region vor. Schaubilder machten eine in den vergangenen Jahren leicht ansteigende Anzahl von Wohnungseinbrüchen deutlich. Die Steigerung von 2014 auf 2015 fiel in Baden-Baden und im Kreis Rastatt jedoch deutlicher aus als im Ortenaukreis, wo lediglich ein Ansteigen von 453 auf 457 registriert wurde. Eine gewisse Beruhigung konnte in der Tatsache gesehen werden, dass trotz der Grenznähe zu Frankreich in der Region weniger eingebrochen wird als im gesamten Bundesland Baden-Württemberg. Deutlich wurde aus dem Vortrag auch, dass die Einbruchsgefahr am späten Abend am größten ist. Erhebungen zeigen eine Verdichtung des kriminellen Eindringens in die Wohnungen zwischen 17 und 22 Uhr. Nach Mitternacht geht die Gefahr stark zurück.

Die dunkle Jahreszeit und ein abgelegener Wohnbereich kommen den Einbrechern bei ihrem kriminellen Vorgehen ebenso entgegen wie ein gedankenloses Verlassen der Wohnungen durch die Bewohner. Dem gebannt zuhörenden Publikum wurde sehr eindrucksvoll vor Augen geführt, wie das eigene Hab und Gut – und damit gewissermaßen auch sie sich selbst – recht gut geschützt werden kann.

Zunächst seien einfache Regeln zu beachten, zum Beispiel Türen und Fenster vor dem Weggehen zu verschließen und darauf uz achten, dass einige Fenster nicht noch gekippt sind. Auch sich mit Nachbarn bezüglich einer längeren Abwesenheit abzusprechen, sei immer von Vorteil, denn ein wachsames Auge durch Anwohner bedeute einen immensen Schutz.

Dass es viele technische Möglichkeiten gibt, den Sicherheitsfaktor zu erhöhen, wurde den Zuhörern dargelegt: Immerhin belegen Untersuchungen der Polizei, dass mehr als ein Drittel aller Einbruchsversuche scheitern, weil die Häuser oder Wohnungen gesichert sind und ein Eindringen zu aufwendig und den Kriminellen somit auch zu riskant erscheint.

Beruhigend war es schließlich, dass auch jeder durch polizeiliche Beratungsstelle in Offenburg gezielte präventive Informationen für die individuelle Wohnsituation bekommen kann. Aus den abschließenden Anfragen vom Publikum konnte herausgehört werden, dass sich so mancher Besucher trotz der ausgelegten Broschüren nochmals situationsbezogen dort kundig machen will.

Weitere Informationen: Konkrete Hilfe gibt es beim Polizeipräsidium Offenburg unter Telefon 0781/21 45 15 oder im Internet unter www.k-einbruch.de oder per E-Mail an Offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.