Aus Anlass der Reformationsfeiern führt das Theater Baal novo multimediale Theaterabende in verschiedenen Kirchen auf. Heute Abend ist die Premiere in der evangelischen Stadtkirche in Offenburg (Beginn ist um 20 Uhr). Morgen, 28. Oktober, gibt es dort eine weitere Aufführung, am 30. Oktober ist das Stück im Europa-Park Rust zu sehen (jeweils um 20 Uhr), im November unter anderem in Lahr. Foto: Baal novo