Offenburg Siegeszug für die AfD in Lahr

Bei den Zweitstimmen bleibt die CDU trotz hoher Verlusten mit 30,8 Prozent (minus 14,4) stärkste Kraft. Auf den zweiten Platz kam die AfD mit 18,7 Prozent (plus 13,4). Die SPD musste sich bei den Zweitstimmen mit 18 Prozent (minus 4,0) zufrieden geben und liegt damit auf Platz drei. Für die Grünen gab es 11,2 Prozent (plus 1,2) und für die FDP 10,3 Prozent (plus 4,6). Die Wahlbeteiligung in Lahr lag bei 66,1 Prozent.