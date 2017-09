Offenburg Sechs Abgeordnete aus der Region

Die Listenplätze von Norbert Großklaus (Grüne) und Trutz-Ulrich Stephani (FDP) waren wohl von Anfang an aussichtslos. AfD-Kandidat Taras Maygutiak hatte sich ursprünglich für Platz fünf der Landesliste beworben, ging aber letztlich ganz leer aus. Karin Binder (Linke), die eigentlich aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Stadt kommt, war 2005, 2009 und 2013 über Platz drei der Landesliste in den Bundestag eingezogen. Dieses Mal versuchte sie es als Direktkandidatin im Wahlkreis Offenburg – und wird künftig nicht mehr im Parlament sitzen.

Wahlkreis Schwarzwald-Baar: Wie seine CDU-Parteifreunde Weiß und Schäuble hat auch Thorsten Frei, seit 2013 Abgeordneter in Berlin, sein Direktmandat im Wahlkreis Schwarzwald-Baar verteidigt. Er vertritt damit zum zweiten Mal auch die Ortenauer Gemeinden Gutach, Hausach, Hornberg, Oberwolfach und Wolfach im Bundestag. Marcel Klinge (FDP) war schon einmal als Referent für Kommunikation und Medienarbeit im Bundestag tätig, aber noch nicht als Abgeordneter. Er schaffte den Sprung über Listenplatz sechs – bis zum zwölften Rang der Landesliste hätte es für ihn gereicht.

Für Jens Löw (SPD), Volker Goerz (Grüne) und Joachim Senger (AfD) reichten ihre jeweiligen Listenplätze dagegen nicht, um in den Bundestag einzuziehen. Patrick Bausch (Linke) war gar nicht erst auf der Landesliste seiner Partei vertreten.

Die Wolfacherin Kordula Kovac (CDU), die als einzige Bundestagsabgeordnete aus dem Ortenaukreis nicht als Direktkandidatin in einem der Wahlkreise angetreten war, muss ihr Mandat in der kommenden Wahlperiode ebenso wie Elvira Drobinski-Weiß, SPD-Kandidatin im Wahlkreis Offenburg, niederlegen. Bei der Bundestagswahl 2013 ursprünglich für Platz 17 der Landesliste Baden-Württemberg nominiert, war Kovac schließlich als Listennachfolgerin von Peter Hinz ins Parlament in Berlin eingezogen, weil dieser sein Mandat abgelehnt hatte. Bei der diesjährigen Wahl stand sie auf dem aussichtsreichen Listenplatz zehn – hat aber dennoch keine Chance, als Abgeordnete in Berlin zu bleiben: Denn die CDU hat zwar alle Direktmandate in Baden-Württemberg gewonnen, über die Landesliste kommt allerdings kein Abgeordneter mehr ins Parlament. Wie es bei der 59-jährigen Wolfacherin nun beruflich weitergeht, ist derzeit noch offen, sagt sie. Sie werde in aller Ruhe entscheiden. Im Kreistag des Ortenaukreises will sie aber weiterhin für die Region politisch wirken.