Offenburg Richterin lässt AfD-Politiker abblitzen

Richterin sieht keinen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte

Richterin Kienzle sagte in der einstündigen Verhandlung, der Begriff "Rassist" sei schwer zu differenzieren. Der Vorwurf der "Nazi-Propaganda" sei nicht damit gleichzusetzen, als Nazi bezeichnet zu werden. Tatsachenbehauptungen lägen nicht vor, sondern Werturteile. Das sei noch keine Schmähkritik. Auch sei Räpple nicht in seiner Privatsphäre verletzt worden, sondern als Vertreter der AfD, als deren Gründungsmitglied sich der Landtagsabgeordnete selbst bekannte.

Diesen Aspekt betonte auch der Anwalt des Moderators. Es handele sich nicht nur um persönliche Angriffe seines Mandanten, sondern um eine politisch kommentierende Meinung, die durch das Grundgesetz abgedeckt sei. Räpple müsse es sich gefallen lassen, mit seiner Partei identifiziert zu werden, in der er eine herausragende Rolle einnehme. Der Kläger erwiderte, nicht für alles verantwortlich zu sein, "was andere in der AfD tun". Der lokale Moderator habe als Medienperson mit seiner Meinung eine öffentliche Reichweite erzielt.

Einen Einigungsvorschlag der Richterin lehnte Räpple umgehend ab. Die Erklärung des Moderators, er habe ihn nicht persönlich angegriffen, sondern in seiner Funktion als Mandatsträger, wollte der Kläger nicht akzeptieren. Schließlich verkündete Richterin Kienzle das Urteil, mit dem sie die Klage abwies. Es läge kein Eingriff in Persönlichkeitsrechte vor. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit habe Vorrang, zumal es sich im jetzigen Fall nicht um eine Schmähkritik mit besonderer Herabwürdigung handle.

Räpple will nun weitere Rechtswege beschreiten. Auf seiner Facebook-Seite bezeichnete er das Urteil bereits als "skandalös". Die Richterin sei tendenziös, in Rhetorik, Mimik und Körpersprache sei sie parteiisch aufgetreten. Räpple werde in Berufung und im Notfall bis in die letzte Instanz gehen.