Offenburg/Rastatt Edeka baut riesiges Zentrallager

Auf die Arbeitsplätze am Standort Offenburg hat das Neubauprojekt keine Auswirkungen, wie Nina Schneider, stellvertretende Pressesprecherin von Edeka Südwest, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Das Logistikzentrum in Offenburg bleibt demnach als Regionallager bestehen, ebenso die Edeka-Südwest-Zentrale mit der Verwaltung. Und der vermutlich wichtigste Punkt: Für die derzeit rund 1900 Mitarbeiter, zu denen auch rund 120 Auszubildenden und Studenten zählen, ändert sich nichts. "Die Zahl der Arbeitsplätze in Offenburg wird mindestens auf dem gleichen Niveau bleiben", versichert Schneider.

Langfristig soll der Standort Offenburg sogar gestärkt werden, etwa durch geplante Investitionen, kündigt Schneider an. Der Spatenstich zum geplanten Neubau des Ortenauer Weinkellers sei noch in diesem Jahr geplant. Und: "Der Bereich Frische wird ausgebaut, wodurch es im Lager partiell auch zu Umbaumaßnahmen kommen wird."

Ursprünglich hatte die Han delsgesellschaft vorgehabt, das neue Zentrallager auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Achern zu bauen – und damit für Unruhe gesorgt. Denn als die Pläne im März des vergangenen Jahres in Offenburg bekannt wurden, kam dort die Befürchtung auf, dass der zweitgrößte Arbeitgeber der Stadt vollständig abwandern könnte. Und tatsächlich kündigten die Edeka-Geschäftsführer Rainer Huber und Rudolf Matkovic einige Monate später an, dass Offenburg als Hauptsitz-Standort keine Zukunft habe. Dies hatte viele der Edeka-Beschäftigten in Offenburg und nicht zuletzt die Stadtverwaltung mit Sorge erfüllt.