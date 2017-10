Offenburg Plädoyer für positive Streitkultur

Lahr. Hövel, verheiratet und Vater dreier Kinder, stellte sein Verständnis der Arbeit am Beispiel des komplexen Themas Streit vor. Der Begriff werde meist negativ gedeutet. Dabei bestehe eine richtige Streitkultur zuerst aus einer offenen und ehrlichen Auseinandersetzung. Ein Streit könne also auch konstruktiv ausgetragen werden, wenn jeder Respekt gegenüber dem anderen zeige. Wenn alles sachlich bleibt, werde die gegenseitige Achtung gewahrt.

Als Richter, der viele Jahre Familienrecht praktiziert hat, erklärte Hövel, dass diese Aufgabe auch eine Sache der Verhandlungsfähigkeit und der Verhandlungsführung sei. An die Mitarbeiter gerichtet, ergänzte der neue Chef, dass er hier – auch dank des Vorgängers – ein gutes Miteinander des gesamten Teams vorgefunden habe. "Darauf lässt sich aufbauen." Hövel dankte deshalb zuerst dem Team und allen Mitarbeitern an der neuen Wirkungsstelle. Er sei von allen "gut und freundlich angenommen" worden.

Im neuen Jahr wird das Notariat in der Lotzbeckstraße in das Amtsgericht integriert. Den zweiten Standort sieht der Direktor als Herausforderung für alle Mitarbeiter. Es gebe da aber auch eine Chance. So ist der Bau in der Turmstraße kaum behindertengerecht umzugestalten.