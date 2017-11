Lahr (jöb). Die Ortenauer waren voriges Jahr weniger lange krankgeschrieben als in Vorjahren. Das berichtet Fabian Baumgart, der Regionalgeschäftsführer der Barmer-Krankenkasse mit Sitz in Lahr. Seinen Angaben zufolge haben sich die Bürger im Ortenaukreis 2016 im Schnitt an 14,7 Tagen krankschreiben lassen müssen. Das sind 1,1 Tage weniger als im Jahr zuvor, ermittelte die Kasse. Der Krankenstand sank entsprechend, auf vier Prozent. Pro Tag waren damit rechnerisch von 100 Bürgern vier krank. Bundesweit liegt der Krankenstand unterdessen um rund 16 Prozent höher. Über die Gründe der gesunkenen Krankmeldungszahlen für die Ortenau könne die Kasse jedoch keine Angaben machen, heißt es in der Mitteilung. Deutlich sei jedoch ablesbar, dass die Menschen in Baden-Württemberg die gesündesten Deutschen seien.