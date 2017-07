Offenburg "Mummelrot" – stille Wasser gründen tief

Seebach (red/rha). Der Mummelsee steht im Mittelpunkt des gerade erschienenen zweiten Lokalkrimis "Mummelrot" von Bernd Leix unter der Marke Schwarzwald-Marie. Am Freitag, 14. Juli, um 19.30 Uhr ist die Premierenlesung in Vollmers Mühle in Seebach.