Offenburg Model Giuliana bald im Dschungel?

Herbolzheim. Seit April ist es um das Transgender-Model eher ruhig geworden. Im Frühjahr war die junge Frau, die als Pascal Radermacher zur Welt gekommen war, bei der TV-Serie "Germanys next Top-Model" (GNTM) beim privaten Sender ProSieben kurz vor der Finalrunde rausgeflogen. In der Mode-Show von Star-Model Heidi Klum hatte die Herbolzheimerin mit ihrer Biografie für Aufsehen gesorgt gehabt. Bundesweit war ihr Auftritt in der Show ein Thema, Millionen Zuschauer verfolgten ihre Auftritte.

Auftritte in Berlin, auf dem Laufsteg – und im Herbolzheimer Freibad

In den vergangenen Monaten gab es für die junge Frau mehrere Auftritte. Bei der Fashion Week in Berlin war sie dabei, für eine Modefirma zeigte sie bei einer Show Bekleidung. Auch in Unterwäsche war sie auf dem Laufsteg zu sehen. Die "Bunte" will erfahren haben, dass die junge Frau sich nach der Teilnahme bei der GNTM-Staffel die Brüste operieren ließ und nun mit noch mehr Oberweite aufwartet. So vermeldet es zumindest ein Video der Zeitschrift online.