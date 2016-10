Offenburg Lahrtag auf der

Zu jeder Chrysanthema gibt es in Lahr bekanntlich ein neues Produkt, das sich als Mitbringsel eignet. Anette Schulz vom Café Burger hatte zum offiziellen Empfang der Lahrer Delegation einen eigens entwickelten Chrysanthemenstollen mitgebracht, der nicht nur den Lahrern, sondern auch Öhringer Offiziellen sehr gut schmeckte. "Das ist sozusagen eine Preview", kündigte Anette Schulz an. Hat doch in Lahr diesen Kuchen noch niemand probiert. 1,35 Millionen Besucher haben die Öhringer während ihrer 171 Tage dauernden Landesgartenschau gezählt. 4000 Veranstaltungen hatte es in der Stadt in der Nähe von Heilbronn gegeben, Hunderte von Ehrenamtlichen engagierten sich im Vorfeld und auch während der "Laga", wie die Landesgartenschau in Öhringen abgekürzt wurde. "Sie können sich darauf freuen", sagte Michler zu Müller. Es gibt viele schöne Momente. Selbst die Kritiker sind mittlerweile still."

Den ganzen Tag über boten Lahrer Gruppen und Vereine mit eigenen Programmpunkten einen Einblick in das Leben in Lahr. Turnverein, Salsa-Club, Stadtkapelle waren vor Ort –­ es war einiges geboten. Großen Applaus erhielten die Musikschüler von Charly Lüftner, die auf Mülltonnen, halbleeren Flaschen und Leitern trommelten.

Monika Fischer machte mit ihrer Chrysanthemenseife Werbung für die Chrysanthema, das Lahrer Spielmobil packte attraktive Spiele aus, während der Freundeskreis der Lahrer Landesgartenschau 50 mitgebrachte Vogelhäuschen an die Besucher brachte und frischen Apfelsaft aus der ersten Ernte der LGS-Streuobstwiese ausschenkte. Obendrein hatten die Mitglieder des Freundeskreises auch für jeden, der wollte, ein kleines Gläschen Winterapfelmarmelade.

Drei Friseure der Blumenkopfaktion im Juni waren nach Öhringen mitgekommen und gestalteten dort neue Blumenköpfe. Was bei den Öhringern, die das Angebot übrigens sehr gern angenommen haben, teilweise für Verwunderung sorgte: Zwar fanden alle die mit Blumen geschmückten Köpfe schön, doch konnten nur die wenigsten den Sinn darin erkennen – bis sie von den Lahrern aufgeklärt wurden, dass die Blumenköpfe Botschafter der Landesgartenschau in Lahr sind. "Das ist ja eine richtig tolle Idee", fanden sie daraufhin einhellig.

Der absolute Star bei dem "Lahrtag" aber war Onin, der Drache, der auf dem Gelände der Landesgartenschau unterwegs war. Der große, orange-grüne Drache, der sich sehr gern füttern und auch streicheln ließ, neugierig die Besucher abschnüffelte und mit lauten Geräuschen ein Ei legte, aus dem Blumen wuchsen, eroberte nicht nur die Herzen der Kinder im Sturm. Und eines war schnell klar: Onin darf bei der Lahrer Landesgartenschau nicht nur ein Mal auftreten. Der muss öfter her.