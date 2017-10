Offenburg Kreisjugendring unterstützt Ehrenamt

Die Preisverleihung soll am Sonntag, 15. April 2018, ab 13 Uhr im Rahmen der Landesgartenschau in Lahr auf der Bühne des Ortenaukreises. Bewerben können sich noch bis zum 31. Dezember alle Jugendgruppen aus der Region mit Mitgliedern zwischen neun und 27 Jahren. Voraussetzung ist, dass diese ihren Sitz in der Ortenau und im Jahr 2017 ein Projekt für Kinder oder Jugendliche umgesetzt haben.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen gibt es auch im Internet unter www.kreisjugendring-ortenau.de. Fragen zur Bewerbung beantworten Andreas Bilek, Telefon 0781/92 50 34, und Jörg Lange, Telefon 07851/7 18 22.

Der KJR ist ein Zusammenschluss von Jugendverbänden, -organisationen und -initiativen, örtlichen Jugendringen und in der Jugendarbeit engagierten Personen aus der Ortenau. Als Dachverband vertritt er die Interessen von Kindern und Jugendlichen.