Offenburg Kirche durch Kinderaugen gesehen

Dörlinbach. Die Gruppe, bei der auch Eltern und Großeltern dabei waren, war vom Familiengottesdienstteam der Pfarrgemeinde in die Kirche eingeladen worden.

"Wer steht außer dem Pfarrer noch am Altar?", fragt Gabriele Griesbaum die Kinder. "Meine Schwester", ruft ein Kind spontan. "Ja, das stimmt, denn sie ist Ministrantin", stimmt Gabriele Griesbaum zu. Konzentriert lauschen die Kleinen, was Ga-briele Griesbaum, Lioba Ohnemus und Christiane Grimm erzählen und erklären. Sie erfahren zum Beispiel, dass ein Mikrofon in der Kirche notwendig ist, damit alle Leute hören, was der Pfarrer erzählt.

Immer wieder werden die Kinder mit einbezogen, so dürfen sie etwa selbst erklären, weshalb so viele Kerzen in der Kirche angezündet werden. "Sie machen hell und geben warm", sind sich die Kleinen einig. Ganz interessant wird es, als sie in die Sakristei gehen und sehen, dass das Zimmer neben dem Altarraum eigentlich ganz normal aussieht. Lioba Ohnemus öffnet die Schränke und zeigt den Kindern die Gewänder des Pfarrers und der Minis-tranten. Dabei erklärt sie, dass jede Farbe eine andere Bedeutung hat. Auch das Weihrauchfass und andere kirchliche Gegenstände bestaunen die Kleinen.