Offenburg Kilwi erweist sich wieder als Besuchermagnet

Den Startschuss im wahrsten Sinne des Wortes gab traditionell Bürgermeister Kai-Achim Klare mit Mitgliedern des Gewerbeverbundes vor dem Alten Rathaus. Im Sitzungssaal bot der Obstbauverein zu seinem 50-jährigen Bestehen eine sehenswerte Ausstellung mit mehr als 100 Apfelsorten (darüber berichten wir noch).

Der Flohmarkt in der Hindenburgstraße war ein großer Anziehungspunkt. Allerlei Krimskram zog Kinder und Erwachsene in den Bann. Bücher, CDs, altes Geschirr, Spielsachen und Haushaltswaren waren ausgelegt – viel Überraschendes kam zutage und konnte für wenig Geld erworben werden. Für Flohmarktfans ein wahres Eldorado. Die vielen Besucher nahmen derweil die Straßen für sich in Beschlag, der Autoverkehr wurde regelrecht ausgebremst. In der Hindenburgstraße und am alten Waage-Platz herrschte sogar ziemliches Gedränge, junge Eltern hatten ihre Mühe, den Nachwuchs in den Kinderwagen durch die Menschenmenge zu schieben. Auf dem Sonnenplatz angekommen, gab es dann zur Belohnung ein Eis oder eine Karussellfahrt. Preise waren beim Gewinnspiel "Quer durch Rust" und bei Aktionen in den Geschäften zu gewinnen. Die Gastronomie bot ein Kilwi-Essen zu familienfreundlichen Preisen.

Gäste können eine neue Sportart ausprobieren